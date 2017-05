Viele deutsche Anleger haben nicht investiert

Seit Jahresbeginn entwickeln sich die Aktienmärkte in den USA und Deutschland unterschiedlich. Der Dax hat mit einem Plus von 10,1 Prozent seitdem fast bereits doppelt so viel zugelegt wie der Dow–Jones-Index mit plus 5,3 Prozent. „Meiner Einschätzung nach liegt das an der sich kontinuierlich verbessernden Konjunktur in Europa sowie der gleichzeitig einziehenden politischen Stabilität durch den Wahlsieg Macrons“, meint Heibel.

In den USA hingegen kämpfe das politische Establishment aus Washington mit Geheimdiensten und Medien gegen den US-Präsidenten Donald Trump. „Das ist ein spannender Kampf, dessen Ausgang noch völlig ungewiss ist“, sagt der Sentimentexperte. Entsprechend ungewiss sei auch die Aktienmarktentwicklung in den USA. Deswegen schichten viele internationale Anleger ihr Kapital um, bevorzugt nach Europa.

Viele deutsche Anleger haben hingegen die Dax-Rally nur beobachtet und nicht profitiert. Deswegen kam in den vergangenen Wochen nur kurz eine euphorische Stimmung bei der Handelsblatt-Umfrage auf – trotz der hohen Kursgewinne.

Nach Ansicht von Heibel haben die Anleger auch den Rücksetzer in der abgelaufenen Woche nicht für einen Einstieg genutzt. Vielmehr interpretierten die Privatanleger diese Verluste als Anfang vom Ende der Rally und stockten teilweise die Absicherungspositionen noch weiter auf.

„Damit bleibt der Dax gut unterstützt, einen heftigen Kurseinbruch fürchte ich auch in den kommenden Tagen nicht“, fasst der Animusx-Geschäftsführer die Lage zusammen. Andererseits spitze sich die Auseinandersetzung in den USA immer weiter zu, sodass beherzte Investitionen in den Aktienmarkt, auch in den deutschen, eher ausbleiben dürften. Das Handelsvolumen dürfte abebben. „Gegebenenfalls könnten aber steigende Kurse irgendwann Deckungskäufe nach sich ziehen, was eine Rally weiter anheizen würde“, lautet seine Prognose.

