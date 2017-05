Wann die Pessimisten aufgeben werden

Das sieht Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine ähnliche Stimmungsumfrage erhebt, ebenfalls so. „Die neuen Pessimisten werden im Falle eines Rücksetzers wahrscheinlich nicht zögern, ihre Gewinne in Form von Rückkäufen zu realisieren. Und zwar eher früher als später“, erläuterte er in seiner Auswertung am vergangenen Mittwoch. Um die heutigen Pessimisten andererseits zur Aufgabe bewegen zu können, müsste das Börsenbarometer allerdings schon deutlich über 13.000 Zähler steige. Sein Bulle/Bär-Sentiment der Börse Frankfurt notiert mit plus 2,5 Prozent im moderat positiven Bereich.

In den USA zeigt der „Angst-und-Gier-Index“ des S&P 500, der anhand technischer Marktdaten wie Volatilität und Marktmomentum errechnet wird, mit 62 Prozent überwiegend Neutralität an. Institutionelle Anleger haben eine Anlagequote von 93 Prozent nach 81 Prozent in der Vorwoche.

Heibel bleibt bei seiner Ansicht: „Während viele in der Finanzbranche die vermeintlichen Risiken nach der fulminanten Rally aufzeigen und vor einem baldigen Ausverkauf warnen, kann ich mir solch ein Szenario nur schwer vorstellen. Das Risiko bleibt weiterhin bei denen, die unterinvestiert sind und der Rally unbeteiligt zuschauen.“

Mit jedem Kursanstieg werden die Sorgen dieser Anleger größer. Die Entwicklung in den vergangenen Wochen hat gezeigt, dass bei steigenden Notierungen noch größere Short-Position eingegangen werden. Diese sollen dann bei dem irgendwann folgenden Ausverkauf die entgangenen Gewinne der Rally fürstlich kompensieren soll. „Doch an der Börse folgt ein Ausverkauf erfahrungsgemäß erst dann, wenn diese Shortspekulanten die Nerven verloren und ihre Short-Positionen aufgelöst haben“, hält der Animusx-Inhaber entgegen. „ So weit ist es noch nicht.“

Nicht einmal das politische Beben in Washington, das Donald Trump durch die Entlassung des FBI-Chefs James Comey ausgelöst hat, konnte die Rally stoppen. Vor einer Woche hatte er sich „bullisch“ positioniert, jedoch als Warnung angemerkt, dass ein ungeahntes Ereignis, ein „Schwarzer Schwan“, jederzeit jede Sentimentanalyse ad absurdum führen kann. „Selbst der Schwarze Schwan der Comey-Entlassung konnte das Sentiment-Ergebnis nicht umkehren“, stellt er fest.

Worauf sollten Anleger aber nun achten? „Aus Sentiment-Sicht müssen wir darauf warten, dass die Stimmung nochmals nach oben schnellt“, erläutert Heibel. Seit einigen Wochen sei die Stimmung bereits gut, aber noch nicht euphorisch. Solch eine Euphorie herrschte in den vergangenen Wochen kurz vor, aber zu kurz für ein Umkehrsignal an den Aktienmärkten.

