Warum Panik wichtig ist

In den USA ist der „Angst-und-Gier-Indikator“ des Börsenbarometers S&P 500, der auf technischen Marktdaten basiert, auf 31 gerutscht und zeigt damit ebenfalls moderate Angst an den US-Märkten an. Institutionelle Anleger haben ihre Investmentquote auf 84 Prozent reduziert, in der Vorwoche waren es noch 93 Prozent.

Welche Zyklusphase erwarten Sie in drei Monaten?



„Ich betreue die Masterthesis eines Studenten, der mithilfe meiner Animusx-Sentimentdaten Rückschlüsse auf künftige Aktienmarktentwicklungen analysiert“, erläutert Heibel. Einer der verlässlichsten Indikatoren war die Investitionsquote gerade von institutionellen Anlegern. „Diese Quote ist ein guter Indikator dafür, dass diese aktuelle Korrektur noch nicht vorbei ist“, ergänzt er. Die Bulle/Bär-Quote von US-Privatanlegern steht bei 1,3 Prozent und zeigt damit noch eine relativ neutrale Verfassung an.

Nach Meinung von Heibel hat sich der Fünf-Wochen-Durchschnitt des kurzfristigen Sentiments als verlässlicher Indikator bewiesen, insbesondere Panik zeige dieser Indikator sehr gut an (siehe Grafik). Dieser Durchschnitt hat noch kein extremes Niveau erreicht, entsprechend könnten die Kurse noch weiter abrutschen, bevor sie wieder nachhaltig steigen.

Werden Sie in den nächsten beiden Wochen handeln?



Der Nordkorea-Konflikt könnte sich schlimmstenfalls zum neuen Dauerkrisenherd entwickeln, um den sich die USA mit Russland und China streiten. Der Umstand, dass Nordkorea mit einer Atomwaffe droht, mache diesen Konflikt besonders gefährlich, doch unterm Strich geht es einmal mehr um die Interessen der USA auf der einen Seite, die ein Standbein auf dem asiatischen Kontinent haben wollen, und China und Russland auf der anderen Seite, die mit allen Mitteln verhindern wollen, dass der westlich orientierte Teil Südkorea die Oberhand gewinnt. „Ich sehe derzeit noch keine Lösung für diesen Konflikt und würde daher vorerst abwarten“, meint der Börsenexperte. Die Finanzmärkte könnten vor dem Hintergrund des Kriegsgerassels noch deutlicher korrigieren. „Auch unsere Sentimentanalyse lässt eine Fortsetzung der Korrektur zu, denn obwohl die kurzfristige Stimmung bereits sehr negativ ist, herrscht noch immer verhältnismäßig großer Optimismus“, sagt Heibel. Von Panik können also noch keine Rede sein. „Und Panik benötigen wir, um einen Boden zu bilden, von dem aus die Kurse wieder nachhaltig steigen.“

Die Handelsblatt-Umfrage startet jeden Freitag und endet am Sonntag. Die Auswertung lesen Sie tags darauf auf Handelsblatt Online. Einfacher haben es Leser, die sich für eine kostenlose Erinnerungsmail eintragen. Sie erhalten automatisch eine Mail mit der Bitte, an der Umfrage teilzunehmen, und eine, wenn die Experten-Auswertung auf Handelsblatt Online zu lesen ist.