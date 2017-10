Was für steigende Kurse spricht

Ein weiteres Warnsignal: Privatanleger haben ihre Absicherungspositionen aufgelöst, damit wird der Dax, im Falle eines Ausverkaufs, nicht mehr so früh aufgefangen. Denn wenn die Anleger ihre Hebelprodukte verkaufen, die von fallenden Notierungen profitieren, kaufen sie damit den Basiswert und stützen die Kurse.

Für weiter steigende Kurse im Herbst spricht hingegen die Saisonalität – die letzten drei Börsenmonate eines Jahres weisen durchschnittlich Pluszeichen auf. Ebenfalls positiv: „Die gute Verfassung des Logistik- und Finanzsektors an der Börse bei gleichzeitiger Abkehr der Anleger von defensiven Dividendentiteln deutet auf höhere Notierungen hin“, meint Heibel.

Natürlich gibt es derzeit genug Krisenherde in der Welt: Katalonien, Nordkorea und die Brexit-Verhandlungen beispielsweise könnten jederzeit zu einer handfesten Krise werden. Doch wann, das könne keiner voraussagen.

„Ich würde daher für die kommenden Wochen auf weiter steigende Kurse setzen, jedoch die Positionen gut absichern“, lautet das Fazit des Sentimentexperten. Absicherungen können Anleger durch enge Stop-Loss-Marken vornehmen, oder aber auch sogenannte Put-Positionen auf den Dax kaufen, die im Wert steigen, wenn die Kurse fallen. „Für Privatanleger, die aktiv handeln, halte ich aber Stop Loss Marken für angebracht.“

Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage im Detail: Die Seitwärtsbewegung im Dax führt weiterhin zu einem Stimmungsrückgang unter den Anlegern. In einem Aufwärtsimpuls sehen nun nur noch 34 Prozent der Anleger den Leitindex (minus sieben Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche). Dafür geht jeder Dritte (plus drei Prozentpunkte) von einer Topbildung aus, weitere 27 Prozent (plus ein Prozentpunkt) von einer Seitwärtsbewegung. „Die Euphorie von vor zwei Wochen ist damit abgekühlt, die Stimmung kann nun wieder als gut, aber im neutralen Bereich bezeichnet werden“, fasst der Börsenexperte die Stimmungslage zusammen.

Die Seitwärtsentwicklung entspricht zum größten Teil den Erwartungen der vergangenen Woche, geben 59 Prozent (plus vier Prozentpunkte) der Umfrageteilnehmer an. Nur noch 16 Prozent (minus vier Prozentpunkte) haben darauf spekuliert. Kaum erfüllt sehen 18 Prozent (minus drei Prozentpunkte) ihre Erwartungen, auf dem falschen Fuß wurden acht Prozent (plus zwei Prozentpunkte) erwischt. Die Selbstzufriedenheit der Börsianer ist ebenfalls wieder in den neutralen Bereich zurückgekehrt.

Für den Dax in drei Monaten erwarten weiterhin 27 Prozent einen Aufwärtsimpuls, nur noch 17 Prozent (minus vier Prozentpunkte) gehen von einer Topbildung aus. Die meisten erwarten inzwischen auf dem aktuellen Kursniveau eine anhaltende Seitwärtsbewegung (plus fünf Prozentpunkte auf 32 Prozent), nur noch 22 Prozent (minus ein Prozentpunkt) fürchten einen Abwärtsimpuls. Die Erwartungshaltung der Anleger ist inzwischen also ebenfalls neutral.