 Dax-Umfrage: „Zu große Skepsis für einen Ausverkauf“

Händler an der Frankfurter Börse Klettert der Dax schon bald auf ein neues Allzeithoch bei über 12.391 Punkten? (Foto: dpa)

FrankfurtWeder die Wahlen in den Niederlanden noch die US-Leitzinserhöhung stoppten vergangene Woche den Aufwärtstrend im Dax: Der deutsche Leitindex hat ein neues Jahreshoch markiert und notierte zeitweise weniger als 250 Punkte unter seinem bisherigen Allzeithoch bei 12.391 Zählern vom April 2015.

Parallel zum jüngsten Kursanstieg hat sich zwar auch die kurzfristige Laune der Anleger aufgehellt. Doch auf Sicht von drei Monaten rechnen immer weniger Investoren mit steigenden Dax-Notierungen. Von seinen Beständen trennen möchte sich derzeit trotzdem kaum ein Aktionär. Das zeigen die Ergebnisse der neusten Handelsblatt-Umfrage zur aktuellen Börsenstimmung.

Wöchentlich werden bei dieser Erhebung mehr als 2.300 Anleger gefragt, wie sie die Lage an den Aktienmärkten einschätzen. Die Ergebnisse bewertet Stephan Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. Seine Prognosen zur Dax-Entwicklung sollen Orientierung für die Geldanlage bieten.

„Die Rally läuft, so lange sie läuft, aber ewig kann sie nicht laufen. So einfach lässt sich die Stimmung dieser Woche zusammenfassen“, sagt Heibel. Nachdem die Wahlen in den Niederlanden kein weiteres EU-politische Chaos ausgelöst hätten, steige auch die Zuversicht für die Wahlen in Frankreich im April und im Mai sowie in Deutschland im Herbst. „Das Gros der Anleger möchte gerne an der Rally partizipieren, doch nur wenige sind schwindelfrei“, sagt der Fachmann. Immerhin habe sich der Dax seit dem Jahr 2003 inzwischen fast verfünffacht. Da falle es schwer, an Produktivitätszuwächse in dieser Größenordnung zu glauben.

In welcher Zyklusphase befinden sich die Märkte Ihrer Meinung nach aktuell?



Die Ergebnisse der jüngsten Auswertung im Detail: Zwei Drittel der Teilnehmer (plus zehn Prozent) sehen in der aktuellen Dax-Bewegung einen Aufwärtsimpuls oder eine Topbildung, während nur noch 28 Prozent (minus neun Prozent) eine Seitwärtsbewegung erkennen wollen. Mit einem Wert von 3,1 Prozent sei die Stimmung der Anleger laut Heibel sehr gut, aber noch nicht euphorisch.

Mit 63 Prozent haben die meisten Umfrageteilnehmer den Dax-Anstieg so zum größten Teil erwartet, weitere zwölf Prozent haben sogar darauf spekuliert. Nur noch 18 Prozent (minus sieben Prozent) sehen ihre Erwartungen durch den Kursanstieg im Dax kaum erfüllt, weitere sieben Prozent (plus zwei Prozent) wurden auf dem falschen Fuß erwischt. „Die Selbstzufriedenheit der Anleger spiegelt mit einem Wert von 1,2 Prozent ein gesundes Selbstvertrauen wider“, sagt Sentiment-Spezialist Heibel.