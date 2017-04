Bedeutung von Rohstoffen bleibt hoch

Positive Signale gehen auch von den Rohstoffpreisen aus, deren Entwicklung ein wichtiger Faktor für Emerging-Markets-Börsen ist. Experten betonen zwar, dass man Schwellenländer nicht mehr auf den Export von Rohstoffen reduzieren könne, weil der Anteil etwa der High-Tech-Industrie und des Binnenkonsums an der Wirtschaftsleistung stetig wächst. Die Bedeutung der Rohstoffe für Schwellenländer-Börsen bleibt aber nach wie vor spürbar: Seit die Preise für Industriemetalle und Energie ihre jahrelange Talfahrt überwunden haben und wieder steigen, erholen sich auch die Aktienindizes der Schwellenländer.

Wenngleich nicht ohne Hindernisse: Die Wahl von US-Präsident Trump verpasste den Schwellenländermärkten Ende vergangenen Jahres einen Dämpfer. Zunehmender Protektionismus und die Gefahr eines sich abschwächenden Welthandels können die exportlastigen Schwellenländer treffen, so die Befürchtungen, ebenso wie eine sinkende Rohstoffnachfrage. „Obendrein reagieren Schwellenländer-Börsen vor allem kurzfristig besonders sensitiv auf globale Wachstumsabschwächungen“, sagt Vermögensverwalter Wiechmann. Seit Jahresbeginn ist der Aufwärtstrend allerdings wieder intakt, auch weil nicht mehr als ausgemacht gilt, wem die Trump‘sche Politik am meisten schaden könnte.

„Ein aufkeimender Protektionismus könnte am Ende die aus sich selbst heraus wachstumsschwächeren Industriestaaten entgegen aller Erwartungen stärker treffen als die Schwellenländer selbst“, sagt Wiechmann. Der Vermögensverwalter hat rund zehn Prozent seines Muster-Depots in Schwellenländeraktien investiert, namentlich in den brasilianischen Eisenerzförderer Vale und in den südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung. Südkorea zählen Analysten häufig auch zur entwickelten Welt, Wiechmann hält die klassische Unterteilung in Schwellen- und Industrieland-Aktien ohnehin für begrenzt aussagekräftig.

„Der tatsächliche Schwellenländer-Anteil eines Portfolios ergibt sich weniger durch den Sitz der Unternehmen, sondern durch die Absatzmärkte und deren Anteil am Umsatz“, sagt Wiechmann. Für ihn zählen zur Schwellenländer-Story deshalb weitere Titel aus seinem Musterdepot, etwa der kanadische Goldminenbetreiber Barrick Gold und der australisch-britische Bergbau-Weltmarktführer BHP Billiton, die viele Abbaustätten in Schwellenländern betreiben. Obendrein kommt unter diesem Blickwinkel auch noch der Autobauer BMW dazu. Ihren Rekord-Jahresauftakt 2017 verdanken die Münchener zum großen Teil dem starken Absatz in China.