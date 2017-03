 Depot Contest: Europäische Aktien steigen, die Euphorie sinkt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Arbeiter von Veolia Straßenarbeiten in Nordfrankreich: Der Veolia-Konzern ist bei Anlageprofis beliebt. (Foto: Reuters)

KölnDer politischen Unsicherheit zum Trotz läuft es für europäische Aktien derzeit rund. Anfang März stieg der Leitindex Euro Stoxx 50 auf mehr als 3.400 Punkte und erreichte damit ein neues Zwölf-Monats-Hoch. Auch Nebenwerte zeigten einen deutlichen Aufwärtstrend, der marktbreite Index Stoxx Europe 600 konnte in den vergangenen zwölf Monaten um rund zehn Prozent zulegen, davon mehr als drei Prozent allein im laufenden Jahr.

„Europäische Aktien sind in diesem Jahr schon gut gelaufen“, sagt Thomas Retzlaff, Anlageprofi bei Hallertauer Vermögensmanagement. „Die Papiere hatten Nachholbedarf, daher kommt diese Entwicklung nicht überraschend.“ Retzlaffs Portfolio liegt beim diesjährigen Depot-Contest der DAB Bank, der die Entwicklung ausgewählter Depots vergleicht, derzeit weit vorn in der aktienlastigen Kategorie „Chance“. Europäische Aktien zählen seit Beginn des Jahres zu den wichtigsten Renditebringern in seinem Depot.

Das könnte vorerst so bleiben, denn viele europäische Aktien sind trotz der Kursanstiege noch moderat bewertet. An den Märkten werden Aktien aus dem Leitindex MSCI Europe derzeit mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 gehandelt, der Abschlag gegenüber globalen Aktien liegt bei acht Prozent, verglichen mit den USA sogar bei 15 Prozent, haben die Analysten der Fondsgesellschaft Alliance Bernstein berechnet.

Der Grund: Das mögliche Erstarken der europafeindlichen Rechtspopulisten bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden und vor allem in Frankreich lässt Anleger eben doch nicht ganz kalt. Europa befindet sich deshalb derzeit in einem Spannungsfeld aus politischer Unruhe und Unternehmen, die gute Geschäfte machen und entsprechend positive Zahlen liefern.

„Der niedrige Eurokurs hilft exportlastigen Unternehmen, die hohe Konsumbereitschaft den übrigen Firmen“, sagt Retzlaff. Die Folge: Die Gewinne steigen, die Stimmung ist unterm Strich dennoch weniger euphorisch als etwa in den USA, wo einigen Anlegern die Stimmung derzeit schon zu gut ist. Vermögensverwalter Retzlaff zum Beispiel hält in seinem Musterdepot derzeit nur eine geringe Aktienquote und konzentriert sich auf Europa: „Wir sind aktuell insgesamt nur mit rund einem Drittel investiert, und das fast ausschließlich in europäischen Werten“, sagt Retzlaff.

Spanien und Frankreich zählen derzeit zu seinen Favoriten in Europa. „Spanien ist günstig bewertet und hat viele Hausaufgaben gemacht, die der Markt noch nicht honoriert hat“, sagt Retzlaff. „In Frankreich könnten viele der dort vertretenen internationalen Konzerne von einer wirtschaftsfreundlicheren Politik nach der Wahl profitieren, wenn nicht Marine Le Pen gewinnt.“ Zu den dortigen Favoriten zählen für den Vermögensverwalter der Entsorgungskonzern Veolia und der Baukonzern Vinci. „Wir schauen weniger auf die Länder als auf die jeweiligen Unternehmen“, sagt Retzlaff.