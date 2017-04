Europäische Bankaktien sind vergleichsweise günstig.

Auch die vergleichsweise niedrigen Bewertungen sprechen für europäische Titel. „Insgesamt sind europäische Bankaktien im Vergleich zu US-amerikanischen und globalen Finanztiteln günstig bewertet. Deshalb sehen wir mittelfristig gutes Kurspotenzial“, sagt Andreas Teichmann von Plückthun Asset Management. Der Vermögensverwalter hat in seinem Musterdepot derzeit einen börsengehandelten Indexfonds (ETF), der die Kursentwicklung europäischer Bankaktien nachzeichnet.

Darüber hinaus gibt die Konjunkturentwicklung in Europa Grund zu Optimismus. Die Wirtschaft hat nach langer Schwächephase offenbar auf einen Wachstumspfad zurückgefunden. Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im laufenden Jahr um 1,7 Prozent wachsen wird – das wären immerhin 0,1 Prozentpunkte mehr, als im Januar prognostiziert.

Bankaktien sind zwar keine klassischen Zykliker, die von Konjunkturaufschwüngen besonders stark profitieren. Für einige Geschäftsbereiche von Banken ist eine gute Wirtschaftsentwicklung aber durchaus von Vorteil, etwa für das Kreditgeschäft. „Wir sehen Anzeichen, dass sich die Wirtschaftsaussichten in Europa verbessern. Damit sollte sowohl die Kreditvergabe steigen als auch die Kreditausfallrate sinken“, sagt Teichmann.

Der Vermögensverwalter rechnet damit, dass die Zinsen in Europa in den kommenden zwölf bis 36 Monaten leicht steigen werden, und dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Liquiditätszufuhr für die Märkte zurückfahren wird. „Damit dürfte die Zinsmarge für die Geldhäuser in Europa etwas steigen, was zu höheren Gewinnen führen sollte“, sagt er.

Rundum rosige Aussichten also? Nicht unbedingt. Im Gegensatz zu vielen Anlageprofis zeigt sich der IWF besorgt. Auch er stellt zwar fest, dass europäische Banken ihre Kapitalbasis verbreitert haben, und lobt zudem die schärfere Branchenaufsicht. Andererseits seien viele Banken aber unrentabel und reformschwach, bunkerten überdies zu viele faule Kredite in ihren Büchern, moniert er. IWF-Experten befürchten, dass der europäische Bankensektor anfällig ist für neue Schocks.

Anleger sollten die Risiken von Bankaktien trotz aller positiven Anzeichen nicht unterschätzen und keinesfalls einfach querbeet investieren. Europas Banken entwickeln sich sehr unterschiedlich, betont Friedemann Wagner von PEH Vermögensmanagement. „Die Sorge um die Wirtschaft und die politische Lage in Italien haben die Banken dort besonders belastet“, sagt er. Italienische Bankaktien eignen sich jetzt höchstens für spekulative Investoren. PEH hat deshalb lieber in Aktien der Deutschen Bank investiert. Zwar hat sich auch der deutsche Finanzsektor zuletzt eher schwach entwickelt. Unterm Strich stehe er aber solide da, sagt Wagner.

Insgesamt sind viele Bankaktien unterbewertet und könnten im Wert steigen, sobald die Stimmung dreht, schätzt der Vermögensverwalter. „Wir konnten bereits deutliche fundamentale Verbesserungen bei spanischen und französischen Banken feststellen“, sagt er. Die Präsidentschaftswahl in Frankreich hatte kaum Einfluss auf die Kurse französischer Finanztitel.

Nun sieht der Vermögensverwalter italienische und deutsche Banken vor einer möglichen Neubewertung, nicht zuletzt dank der verbesserten Wirtschaftsdaten. Noch können Anleger viele Titel vergleichsweise günstig kaufen und darauf wetten, dass die erhoffte Erholung tatsächlich eintritt. Sie sollten aber nicht so viel Geld investieren, dass sie Probleme bekommen, falls die Kurse von Finanztiteln doch nicht steigen. Auch ein neuer Kursrutsch ist nicht ausgeschlossen.