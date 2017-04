Verkleideter Händler an der Frankfurter Börse Privatanleger sind im größten deutschen Aktienindex in der Minderheit. (Foto: Reuters)

Frankfurt„Made in Germany“ hat für internationale Geldgeber weiter einen guten Klang. Das zeigt sich auch an der Börse. Investoren aus dem Ausland haben ihr Engagement bei den 30 großen Dax-Konzernen im vergangenen Jahr stabil gehalten, wie eine neue Untersuchung zeigt. Ihr Anteil lag bei durchschnittlich 54,0 Prozent der Aktien.

Bei vier Dax-Unternehmen sind sogar mehr als 70 Prozent der ausgegebenen Aktien in ausländischer Hand, nämlich beim Halbleiterhersteller Infineon, bei der Deutschen Börse, beim Sportartikelkonzern Adidas und dem Chemieunternehmen Bayer, geht aus der Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor. Insgesamt 18 Unternehmen sind mindestens zur Hälfte im Besitz ausländischer Aktionäre.

Das Interesse ausländischer Investoren an den deutschen Top-Konzernen sei weiter groß, „was auf ein anhaltend hohes Vertrauen in die künftige Geschäftsentwicklung der Dax-Unternehmen schließen lässt“, bilanziert Mathieu Meyer aus der EY-Geschäftsführung. Obendrein mache der relativ niedrige Eurokurs deutsche Konzerne für außereuropäische Investoren zusätzlich interessant.

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Das Vertrauen der Aktionäre in deutsche Unternehmen zahlt sich auch in diesem Jahr wieder aus. Vor allem ausländische Investoren profitieren von den Dax-Dividenden: 55 Prozent der Gesamtausschüttung – das sind 17,5 Milliarden Euro – fließen ins Ausland. An deutsche Geldgeber werden in diesem Jahr 11,6 Milliarden Euro ausgeschüttet.

Investoren aus dem europäischen Ausland verteidigten 2016 mit einem 28-Prozent-Anteil an den Dax-Unternehmen ihren Vorsprung vor den Anlegern aus Nordamerika (20 Prozent). Das restliche Ausland schlägt laut den Zahlen mit einem Anteil von vier Prozent zu Buche. Auch im langfristigen Vergleich von 2005 bis 2016 zeigt sich die Dominanz der ausländischen Investoren im deutschen Leitindex: Bei den 22 Konzernen, die Daten für den kompletten Zeitraum bereitstellen, stieg der Auslandsanteil von durchschnittlich 45 auf 57 Prozent.

„Wir haben im vergangenen Jahrzehnt starke Veränderungen in der deutschen Unternehmenslandschaft gesehen, die geprägt waren von der weiteren Entflechtung der sogenannten ,Deutschland AG', aber auch von mehreren großen Abspaltungen und dem Entstehen neuer Global Player“, sagt Meyer.

Mit dem Wahlausgang in Frankreich dürfte das Interesse der Ausländer am europäischen und deutschen Aktienmarkt weiter zunehmen, die geopolitischen Risiken scheinen überschaubarer geworden zu sein. „Das ist ein marktfreundliches Ergebnis, da die Wahrscheinlichkeit eines Bruches Frankreichs mit Europa gering erscheint. Das Ergebnis der Wahl in Frankreich sollte sich positiv auf Aktien im Euroraum auswirken. Diese haben jetzt das Potenzial, gegenüber US-amerikanischen Aktien aufzuwerten“, sagt Stefan Keller, Vermögensstratege bei Candriam, gegenüber dem Handelsblatt.

Auch bei Generali Investments sieht man derzeit keine Wolke am Börsenhimmel. „Wir sehen das Wahlergebnis auch für die europäischen Aktienmärkte positiv. Anleger dürften sich nun wieder den Fundamentaldaten zuwenden, die in Europa ermutigend sind“, schreiben die Analisten des italienischen Instituts.

Private Investoren spielen beim Dax nur eine Nebenrolle. Im Mittel besitzen sie zwölf Prozent der Anteile, lediglich bei der Lufthansa sowie bei BASF haben sie mit 46 Prozent beziehungsweise 29 Prozent ein deutlich stärkeres Gewicht.