„Kontrolle der Bafin ist entscheidend“

Große Skandale gab es im Crowdinvesting bisher nicht. Werten Sie die Plattformen als seriös?

Bisher zielen die Geschäftsmodelle darauf ab, dauerhaft am Markt zu bleiben und nicht kurzfristig Gewinne auf Kosten der Anleger zu erzielen. Mit einer strengeren Regulierung sollte dafür gesorgt werden, dass das auch so bleibt. Die bisherigen Millionen-Ausfälle sind damit zu erklären, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit insbesondere bei Start-up-Projekten schlicht höher ist als bei der Finanzierung etablierter Unternehmen. Eine umfassende Untersuchung für den deutschen Markt steht aber noch aus.

Viel mehr Geld als in Crowdinvesting-Plattformen ist bisher schon in digitale Vermögensverwalter, in Robo-Advisors geflossen. Hier gibt es einen Trend weg von der Regulierung als Anlagevermittler hin zur Regulierung als Vermögensverwalter. Begrüßen Sie das?

Bei der Beschreibung dieses Trends muss ich ein bisschen widersprechen. Bei einigen Robo-Advisors entspricht die Lizenz aktuell wohl nicht ihrem tatsächlichen Handeln. So werden sie zwar als Anlagevermittler reguliert, agieren in der Praxis aber wie Anlageberater. Um dieses Missverhältnis aufzulösen und möglichen Strafen der Finanzaufsicht zu entgehen, wechseln einige Anbieter inzwischen zur Lizenz für Vermögenverwalter.

Und damit fallen sie unter die Kontrolle der Bafin.

Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Anlageberater und Vermögensverwalter werden von der Bafin kontrolliert, während für Anlagevermittler die Gewerbeaufsicht zuständig ist. Meiner Meinung nach verfügt die Bafin über deutlich bessere Kenntnisse zu Anlageprodukten und kann Probleme eher erkennen. Allerdings dürfte der Unterschied zwischen diesen beiden Typen der Robo-Advisors den meisten Kunden nicht bewusst sein.

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Beim Anlagevermittler trägt der Kunde selbst die Verantwortung, welche Portfolio-Zusammensetzung er wählt. Anlageberater oder Vermögensverwalter dagegen müssen die Geeignetheit für den Kunden prüfen. Zudem kann der Verwalter das Portfolio im Rahmen der vereinbarten Anlagerichtlinien jederzeit ohne Rückfrage beim Anleger anpassen.

Eine echte Geeignetheitsprüfung wäre wünschenswert. Um wirklich beurteilen zu können, welches Anlageprodukt zum Kunden passt, stellen die Anbieter während des Online-Anmeldeprozesses bisher noch zu wenige und nur sehr allgemeine Fragen. Die individuelle Lebenssituation können sie damit noch gar nicht erfassen. Seriöse Anbieter behaupten dies auch nicht. Auch die Bestimmung des Risikotyps taugt meist nichts, wer kann schon aus dem Stehgreif beantworten, bei welchem zwischenzeitlichen Verlust er sich noch wohl fühlt und dies immer so ist? Dieses Problem betrifft letztlich aber nicht nur Online-Plattformen, sondern ebenso Berater und Vermittler in der Offline-Welt. Man kann von den jungen Anbietern nichts erwarten, was die etablierte Branche seit Jahrzehnten nicht schafft.

Herr Prof. Oehler, vielen Dank für das Interview.

Zur Person:

Prof. Dr. Andreas Oehler leitet den Lehrstuhl für Finanzwirtschaft an der Universität Bamberg und ist Direktor der Forschungsstelle Verbraucherfinanzen und Verbraucherbildung. Zudem ist er Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehören Finanzmärkte, empirische unf experimentelle Finanzmarktforschung, Kreditrisikomanagement und Rating, Finanzintermediäre (Banken, Versicherungen, Fonds etc.), Behavioral Finance, Altersvorsorge, Anleger- und Verbraucherschutz, Verbraucherfinanzen und Verbraucherbildung.