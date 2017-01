Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Gründer von Scalable Capital Stefan Mittnik, Florian Prucker, Erik Podzuweit (v.l.) trumpfen mit Erfolgsmeldungen auf. (Foto: PR)

FrankfurtDigitale Finanzberater, sogenannte Robo-Advisors, versprechen eine moderne Art der Geldanlage. Ausgeklügelte Algorithmen sollen das Geld der Kunden vermehren. Und obendrein werben alle mit einfacher Bedienung und günstigen Gebühren.

Das Problem: Vielen digitalen Finanzberatern fehlt die wichtigste Zutat – die Kunden. Beim Anbieter Scalable Capital könnte sich das jetzt ändern. Die Münchner haben eine Kooperation geschlossen, dank der sich die Kundenzahl bald deutlich erhöhen könnte. Ihr Partner heißt Siemens. Der Weltkonzern will das Angebot des Finanz-Start-ups – auch Fintech genannt – über seine Tochter Siemens Private Finance den eigenen Mitarbeitern empfehlen. Inklusive ehemaliger Angestellter und Angehörigen ergibt das 250.000 potenzielle Kunden in Deutschland.

Wer das Angebot nutzen will, muss auf der Internetseite des Robo-Advisors zunächst einige Fragen zu seinen Vermögensverhältnissen, seinen Erfahrungen mit Finanzprodukten und seiner Risikoneigung beantworten. Der digitale Vermögensverwalter schlägt dann ein Portfolio vor, das sich überwiegend aus passiven Fonds (ETFs) zusammensetzt.

Einmal eingerichtet, passen die Analysten von Scalable das Portfolio laufend an die aktuellen Marktrisiken an, ohne dass der Kunde jeder Aktion zustimmen muss. Möglich ist das, da Scalable eine Vermögensverwalterlizenz der deutschen Finanzaufsicht Bafin hat – ebenso wie die Konkurrenten Whitebox, Quirion, Vaamo und Liqid. Andere Anbieter wie etwa Ginmon, Growney oder Easyfolio passen das einmal erstellte Portfolio nicht an die aktuelle Marktlage. Sie sorgen lediglich dafür, dass die Gewichtung einzelner ETFs gleich bleibt.

Für das Münchener Start-up Scalable ist die Kooperation mit Siemens ein wichtiger Schritt, denn der Markt der digitalen Finanzberater wächst stetig. Laut einer Analyse des Fintech-Beratungshauses Techfluence gibt es in Deutschland derzeit etwa 23 Robo-Advisors, Tendenz steigend.

Siemens-Mitarbeiter konnten über die „Private Finance“-Sparte des Konzern bislang schon zu vergünstigten Konditionen Versicherungs- und Vorsorgeprodukte sowie Baufinanzierungen abschließen. „Wir möchten unsere Mitarbeiter für die Bedeutung des privaten Vermögensaufbaus über den Kapitalmarkt sensibilisieren“, erklärt Siemens-Manager Alexander Mahnke das Angebot. Nach Analyse der Marktes habe man sich für Scalable als weiteren Partner entschieden. Schließlich biete das Fintech „ideale Voraussetzungen für den langfristigen Vermögensaufbau“, so Mahnke.