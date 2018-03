 DSW-Studie: Das sind die größten Kapitalvernichter der Börse

Die deutschen Börsen haben im vergangenen Jahr eines ihrer besten Jahre hingelegt. Dennoch hagelte es bei zahlreichen Aktien starke Verluste.

FrankfurtFür Aktien könnte schon bald die beste aller Welten vorüber sein. Die Niedrigzinsen der Notenbanken haben in den vergangenen Jahren die Kurse kräftig in die Höhe getrieben, weil Anleger in den Wertpapieren Rendite fanden. Gleichzeitig waren die Kreditkosten für Unternehmen dank der Niedrigzinsen billig.

Die Auftragsbücher sind voll, die Wirtschaft wächst. „Wir befinden uns also in einer fast perfekten Welt“, sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Hinter dem deutschen Leitindex Dax liegt mit einem Wertzuwachs von mehr als zwölf Prozent ein entsprechend gutes Jahr. „Wer es jetzt nicht schafft, Geld zu verdienen, wird von einem wirtschaftlichen Abschwung extrem hart getroffen. Und früher oder später wird dieser Abschwung kommen.“

Umso mehr sollten Aktienanleger aufhorchen, bei dem was Nieding und seine Kollegen ihnen heute präsentierten: Die Liste der größten Kapitalvernichter. Darunter finden sich mitnichten nur kleine Konzerne, sondern auch solche aus dem Dax. Unternehmen wie Eon oder RWE zählen die selbst ernannten Anlegerschützer bereits zu „Dauergästen“.

Den größten zweifelhaften Sprung nach vorn machte die Deutsche Bank. Das Frankfurter Finanzinstitut landet auf Rang 13, und das trotz seines Kursgewinns von fünf Prozent im vergangenen Jahr. Über die Jahre gesehen lief es für die Deutsche Bank einfach zu schlecht. Wer vor fünf Jahren Aktien des Geldhauses kaufte, hat bis heute 38,5 Prozent seines Kapitals verloren – und da sind Dividendenausschüttungen schon eingerechnet.

Alljährlich berechnet die DSW die größten Kapitalvernichter im obersten Börsen-Marktsegment Prime Standard. Das sind alle Aktien der Dax-Familie: Dax, MDax, SDax und TecDax. In zwei separaten Rankings nimmt sie einerseits die reinen Kursverluste unter die Lupe, in einer „Performance-Liste“ rechnet sie andererseits Dividendenauszahlungen mit ein. Auf letztere sollen sich die folgenden Angaben beziehen.

Für die Berechnung der Watchlist betrachten die Anlegerschützer die Kursentwicklung in drei Zeiträumen – auf ein, drei und fünf Jahre – und vergeben Plus- oder Minuspunkte. Für das Gesamtranking werden die drei Punktestände addiert. Selbst das Beste der 50 im Prime Standard notierten Unternehmen liegt in der Gesamtwertung bei zwölf Minuspunkten. Der größte Kapitalvernichter bringt es auf minus 959 Punkte.

Dass Index-Werte noch längst nichts über die Entwicklungen einzelner Papiere aussagen müssen, zeigt die Übersicht eindrücklich: Denn die 50 größten Kapitalvernichter haben zusammen im vergangenen Jahr sogar zwölf Prozent im Kurs zugelegt. Die Haken: Erstens sieht die Bilanz für die vergangenen fünf Jahre mit minus 41 Prozent tiefrot aus – und der mittlere bis langfristige Horizont ist schließlich für die meisten Anleger entscheidend. Zweitens sagt der Durchschnitt wenig bis nichts über die Einzelwerte aus.

So schlecht wie der Möbelhersteller Steinhoff schnitt im vergangenen Jahr allerdings kein anderes Unternehmen ab. Minus 93,5 Prozent verzeichnete das seit Monaten gegen Insolvenzgerüchte kämpfende Unternehmen.

Im Fünf-Jahres-Vergleich gelingt es allerdings einem Unternehmen, die ohnehin schon miserable Leistung noch zu unterbieten: Der Maschinenbauer Singulus, den die DSW gar als „Watchlist-Urgestein“ bezeichnet, kommt über die Zeitspanne auf einen Verlust von 92,9 Prozent – Steinhoff „nur“ auf 85,4 Prozent.

Der Kurssprung von knapp 250 Prozent im vergangenen Jahr dürfte Singulus-Aktionären angesichts dieser Langfristanalyse nicht viel mehr als ein schwacher Trost sein. Auf Fünf-Jahres-Sicht landen zudem der Auskunfts-Service 11 88 0 Solutions, der Modehändler Gerry Weber und das Glücksspielunternehmen Mybet Holding unter den Top Fünf der Kapitalvernichter.

Neben der Deutschen Bank befinden sich mit RWE (Platz 15) und Eon (Platz 40) zwei weitere Dax-Konzerne auf der Liste. Mit Pro Sieben Sat 1 folgt ein Dax-Absteiger auf Rang 47.