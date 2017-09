Thomas Braun Der Fondsmanager hält viel von unterbewerteten Unternehmen. (Foto: PR)

DüsseldorfThomas Braun ist Mitgründer der Schweizer Fondsboutique Braun, von Wyss & Müller, die 1997 gegründete wurde und sich auf Value-Fonds spezialisiert. Flaggschiff ist der weltweit investierende Aktienfonds Classic Global Equity Fund. Braun war als Finanzanalyst bei verschiedenen Schweizer Banken tätig. Er ist Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung SGF sowie der Swiss Financial Analysts Association (SFAA). Im Handelsblatt-Interview erklärt er, warum er viel von unterbewerteten Unternehmen hält, welche Firmen er in Zeiten der Digitalisierung attraktiv findet, warum er maximal in 30 Titel investiert – und Roboter so schnell nicht seine Arbeit ersetzen werden.

Herr Braun, Sie verfolgen als Fondsmanager einen wertorientierten Ansatz, das sogenannte Value-Investing. Geht dieses Konzept überhaupt noch auf in einer Zeit der Transformation durch die Digitalisierung?

Die Frage ist, ob Digitalisierung wirklich etwas Neues ist. Für uns ist es ein alter Prozess, der mit der Einführung des PCs in den 1980er Jahren nicht einmal begonnen hat, sondern bloß die breiten Massen erreicht hat. Dann kamen das Internet, E-Commerce, das Smartphone. Im Moment geht die Welt einfach einen Schritt weiter. An den Grundpfeilern des Value-Investing ändert dies nichts. Es wird sich weiterhin auszahlen, in fundamental unterbewertete Unternehmen zu investieren und darauf zu setzen, dass die Börse die Unterbewertung über die Zeit korrigiert. Neu ist lediglich, dass die digitalen Entwicklungen neue Risiken und Chancen schaffen. Diese müssen wir sorgfältig analysieren und bei der Berechnung des inneren Werts, also der fairen Bewertung eines Unternehmens, berücksichtigen.

Drohen Sie nicht interessante neue Geschäftsideen zu verpassen, weil solche Unternehmen oft zu sehr hohen Notierungen gehandelt werden?

Durchaus, aber auch das ist nichts Neues. Als Value-Investor verpasst man in der Regel neue, wenig erprobte Geschäftsideen immer, weil kaum abschätzbar ist, wie hoch ihre künftigen Gewinne und Cashflows sein werden. Was wir nicht bewerten können, können wir nicht kaufen. Glücklicherweise gibt es immer genügend Anlagemöglichkeiten, bei denen dieses Problem nicht besteht. Ist die Bewertung eines Unternehmens sehr hoch, investieren wir ohnehin nicht. Zu oft haben die Investoren mit solchen Titeln Geld verloren, zum Beispiel im Jahr 2000.

Was sind Ihre wichtigsten Kriterien, um eine Aktie zu kaufen?

Zum einen muss der Kurs einer Aktie deutlich unter ihrem inneren Wert notieren. Wir verlangen einen Abschlag von rund 40 Prozent zum inneren Wert des Unternehmens. Zum anderen muss die Bilanz solide sein, um eine Schlechtwetterperiode zu überstehen. Wir überprüfen dies systematisch mittels eines anspruchsvollen Stresstests.

Passen Sie Ihre Auswahlkriterien aufgrund der Transformation der Wirtschaft an?

Nein. Aber die aktuelle Transformation verlangt erhöhte Achtsamkeit, wenn wir die künftigen Cashflows schätzen. Insbesondere gilt es abzuklären, ob und wie die neuesten Entwicklungen das Geschäftsmodell sowie die künftigen Margen, Wachstumsraten und den Investitionsbedarf beeinflussen. Für etablierte Unternehmen bestehen Chancen, aber bisher bewährte Geschäftsmodelle können auch zerstört werden.

Welche Unternehmen finden Sie derzeit attraktiv bewertet?

Ein gutes Beispiel ist der Reifenhersteller Goodyear. Er hat in den letzten Jahren seine US-Werke auf Vordermann gebracht und ist nun dabei, das gleiche in Europa zu tun, wo die Margen nur halb so hoch sind wie jene von Continental. Selbst ohne weitere Margenverbesserungen in Europa ist die Aktie deutlich über 50 US-Dollar wert, der Kurs liegt heute bei rund 32, US-Dollar. Im Übrigen gehören die Reifenhersteller zu den Gewinnern der gegenwärtigen Transformation der Autoindustrie, da Elektromobile eine höhere Reifenabnutzung aufweisen als herkömmliche Autos.

Wo schauen Sie noch genauer hin?

Aggreko: Der Weltmarktführer in der Vermietung von Stromaggregaten ist unterbewertet, weil der Markt noch nicht erkannt hat, welches Gewinnpotential dank technologischer Erneuerung in der Flotte steckt. Zudem sollte die Schaffung professioneller Strukturen, wie die Ausbildung der Verkaufsmannschaft und die Einführung moderner EDV, die Margen erhöhen. Wir schätzen den inneren Wert auf rund 17 Pfund, Kurs heute 8,60 Pfund. Die Digitalisierung wird den Strombedarf bestimmt nicht senken.

Bitte noch ein Beispiel.

Schließlich der US-Frankiermaschinenhersteller Pitney Bowes – ein Opfer des Internets. Das Briefvolumen schrumpft bekanntlich seit Jahren. Da Pitney 80 Prozent des US-Markts beherrscht, konnte die Firma dennoch hohe Cashflows generieren und die Margen dank Kostensenkungen sogar erhöhen. Die Börse übersieht, dass die Gesellschaft dank neuer Angebote bei Paketen und Software künftig wieder wachsen sollte. Wir sehen den Kurs eher bei 20 als bei aktuell 13 US-Dollar.