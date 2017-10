Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wie der Dow den Dax beeinflusst

„Es würde mich nicht überraschen, wenn eine langsamer als erwartete Rückführung der Anleihekäufe zunächst zu einem Rücksetzer an den Börsen führt“, meint Heibel, Inhaber des Analysehauses Animusx. In einer anschließenden zweiten Reaktion dürfte die Entscheidung wieder begrüßt werden. Anleger kaufen wieder Bankaktien und beflügeln die Dax-Rally.

Das Handelsblatt-Dax-Sentiment, das Anlegern eine Orientierung bei Ihrer Geldanlage bietet, sendet widersprüchliche Signale. Zum einen eine Überhitzung, die auf fallende Kurse hindeutet. Zum anderen aber ist die Investitionsquote von institutionellen Anlegern seit Anfang 2016 kontinuierlich rückläufig und notiert derzeit auf einem historisch durchschnittlichen Niveau. „Vor Baissen war die Investitionsquote stets deutlich höher als heute“, analysiert der Sentiment-Experte.

Er hält die Dax-Rally noch immer für nicht zu alt. Nach einem Rücksetzer könnte die heiße Endphase eintreten. Solch eine Phase ist davon gekennzeichnet, dass immer weniger Aktien mit größeren Kurszuwächsen überproportionale Gewinne einfahren. „Ein Rücksetzer wäre daher in meinen Augen eine Kaufgelegenheit“, analysiert er.

Anleger sollten derzeit auch auf die US-Börsen schauen. Dort erreichen die Indizes fast täglich neue Rekordhochs, während das deutsche Börsenbarometer auf der Stelle tritt. Die Frage lautet: Wie reagiert die Frankfurter Benchmark, wenn Dow Jones und Co. ihre längst überfällige Korrektur vollziehen? Fällt er mit oder stagniert er weiter? Dass bald in den USA die Rekordjagd ein vorläufiges Ende findet, ist unbestritten. Schließlich weist der Dow Jones laut der Agentur Bloomberg den höchsten Grad an Überhitzung seit 1955 auf.

Aus Sicht der Charttechnik stellt die Dax-Marke von rund 12.900 eine wichtige Unterstützung dar, niedrigere Kurse wären ein Signal zumindest für Gewinnmitnahmen. „Insgesamt nimmt das Risiko auf der Unterseite zu, kritisch würde es aber erst mit einem Rutsch unter die Zone von 12.770 bis 12.714 Punkten“, meint Christian Schmidt, technischer Analyst der Hessischen Landesbank.