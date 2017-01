Wachsender Geldanlagestau

„Offenbar lassen sich die privaten Haushalte in Deutschland nicht durch das Extrem-Niedrigzins-Niveau entmutigen“, schreibt Stappel. „Dabei wurden die Sparbemühungen der Bürger durch eine gute Einkommensentwicklung erleichtert.“ Nach Einschätzung der DZ Bank dürfen die nominal verfügbaren Einkommen 2016 um gut 2,5 Prozent gestiegen sein – ohne größere Kaufkraftverluste durch Inflation. Insbesondere die Rentner konnten sich im Sommer über eine kräftige Rentenanhebung freuen.

Das klingt zwar erstmal positiv, doch hat einen Haken: Auch wenn die Bundesbürger mittlerweile immer stärker in Immobilien investieren, sieht die DZ-Experte einen schon seit Jahren „wachsenden Geldanlagestau“. Und es wird nicht besser. Denn immer mehr Geld, das bisher noch gut oder zumindest halbwegs gut verzinst angelegt war, wird fällig. Vergleichbare Renditen gibt es nicht mehr.

Wie die Welt im Jahr 2015 ihr Geld anlegt Nordamerika Anlageklassen in Prozent des Brutto-Geldvermögens Bankeinlagen: 14 Prozent Wertpapiere: 51 Prozent Versicherungen und Pensionen: 32 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent Quellen: Allianz Wealth Report (Nationale Zentralbanken und Statistikämter, Allianz SE)

Westeuropa Bankeinlagen: 30 Prozent Wertpapiere: 27 Prozent Versicherungen und Pensionen: 40 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent

Osteuropa Bankeinlagen: 54 Prozent Wertpapiere: 28 Prozent Versicherungen und Pensionen: 10 Prozent Sonstige Forderungen: 8 Prozent

Asien Bankeinlagen: 44 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 13 Prozent Sonstige Forderungen: 2 Prozent Hinweis: Japan ist in dieser Kategorie nicht gelistet

Japan Bankeinlagen: 53 Prozent Wertpapiere:18 Prozent Versicherungen und Pensionen: 28 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Ozeanien Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 24 Prozent Versicherungen und Pensionen: 52 Prozent Sonstige Forderungen: 1 Prozent

Lateinamerika Bankeinlagen: 23 Prozent Wertpapiere: 41 Prozent Versicherungen und Pensionen: 33 Prozent Sonstige Forderungen: 3 Prozent

Doch was tun? Aktien scheinen immer noch keine Alternative zu sein. „Aufgrund der sehr niedrigen Zinsen sind die privaten Haushalte aber auch nicht bereit, sich langfristig in festverzinslichen Anlagen zu binden“, so Stappe. Daher werde ein immer größerer Teil frei werdender und neuer Anlagemittel in Sichteinlagen und anderen täglich fälligen Geldern gehalten. „Inzwischen sind 56,7 Prozent aller Bankeinlagen und 23,6 Prozent des gesamten privaten Geldvermögens in täglich fälligen Mitteln zwischengeparkt“, hat die DZ Bank errechnet. „Im Gegenzug verlieren mittel- bis langfristige Bankeinlagen und Rentenpapiere im Portfolio privater Haushalte immer mehr an Gewicht.“

Für die Entwicklung der Geldvermögensbestände der privaten Haushalte ergibt sich damit ein ähnliches Umfeld wie im Vorjahr: „Eine nennenswerte Verzinsung von Einlagen und Rentenpapieren findet immer seltener statt“, so das Fazit des DZ-Experten. „Die Sparquote bleibt zwar auf leicht erhöhtem Niveau, allerdings fließt die Ersparnis verstärkt in Immobilien und das Wachstum der Geldvermögensbildung schwächt sich ab.“

Wie stark sich der Vermögenszuwachs abbremst, hängt dabei vor allem auch von der Wertentwicklung auf den Aktienmärkten ab. „Hier kann man trotz erhöhter internationaler Unsicherheiten mit Blick auf die solide deutsche Konjunktur verhalten optimistisch sein“, sagt Stappel. „Wir rechnen mit einem weiter abgeschwächten Wachstum der Geldvermögensbestände der privaten Haushalte in Deutschland von 3,8 Prozent auf knapp sechs Billionen Euro bis Ende 2017.“ Und das trotz einer Sparquote von fast zehn Prozent.