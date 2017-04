Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konsumbarometer Die Konsumlaune der Deutschen verbessert sich nach einer aktuellen GfK-Studie im Monat Mai erneut. (Foto: dpa)

BerlinDie Stimmung der Verbraucher in Deutschland hellt sich deutlich auf. Die Nürnberger Marktforscher vom Institut GfK sagen in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Konsumbarometer einen Anstieg im Mai um 0,4 auf 10,2 Punkte voraus: „Trotz der Verunsicherung über den künftigen wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten und die anstehenden Brexit-Verhandlungen sehen die deutschen Konsumenten ihre eigene Wirtschaft auf einem guten Weg“, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. Experten hatten lediglich eine Zunahme auf 9,9 Zähler erwartet.

Der Optimismus der Konsumenten spiegelt sich in einem spürbaren Anstieg der Konjunkturerwartungen im April wider. Das entsprechende Barometer machte einen Sprung auf 30,5 von 18,1 Zählern im März. Damit zeigt der Indikator den höchsten Wert seit knapp zwei Jahren an. „Der zunehmende Konjunkturoptimismus sowie ein moderaterer Anstieg der Preise“ sorgen laut Bürkl außerdem dafür, dass sich die Einkommensaussichten der Bürger auf einem ohnehin schon hohen Niveau verbessern. Auch die Bereitschaft, sich teure Güter wie Möbel oder Autos zuzulegen, wächst: Das Barometer kletterte auf 60,2 Punkte von 55,5 Zählern und tendiert damit ebenfalls so hoch wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Die monatliche GfK-Studie basiert auf der Einschätzung von 2000 Verbrauchern, die im Auftrag der EU-Kommission befragt werden.