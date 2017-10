Investoren erinnern an Ikarus

Auch die Fondsmanager haben die Notenbanken im Blick. Sie werten es laut der Umfrage mit 24 Prozent als größtes Risiko für Kursverluste, dass die Fed und die EZB Fehler machen – also dass die Fed die Zinsen zu schnell erhöht und die EZB ihre Anleihekäufe zu stark drosselt. Eine Eskalation des Konflikts der USA mit Nordkorea gilt mit 23 Prozent ebenfalls als großes Risiko. Und 22 Prozent sehen einen Crash am Anleihemarkt als größte Gefahr für die Märkte. Doch Konsequenzen aus diesen Sorgen ziehen sie offenbar nicht, zumindest nicht was ihre Präferenz für Aktien angeht.

Dennoch: Unter dem Strich sind 45 Prozent der Investoren in Aktien übergewichtet. Eine so hohe Übergewichtung bei Aktien gab es zuletzt vor einem halben Jahr. Am meisten favorisieren die Investoren europäische Aktien. Hier sind 58 Prozent der Investoren übergewichtet. US-Aktien gewichten Investoren zwar im Portfolio unter, dafür steigt die Übergewichtung in japanischen Aktien auf 23 Prozent, und Aktien aus Schwellenländern sind mit netto 41 Prozent nur etwas weniger stark als im September in den Portfolios überrepräsentiert.

Anders sieht es bei Anleihen aus. Netto gewichten 60 Prozent der befragten Fondsmanager Anleihen unter. Zudem halten netto 85 Prozent der Investoren – und damit so viele wie noch nie – Anleihen für überbewertet. Das zeigt: Auf der einen Seite sehen Investoren die Gefahr fallender Anleihekurse und steigender Renditen. Auch die Gefahr stark fallender Anleihekurse und somit ein Platzen der Blase am Bondmarkt wird zunehmend ein Thema. Aber das sind wohl eher theoretische Überlegungen, praktisch investieren die Anleger auf der anderen Seite weiter kräftig.

Hartnett von der BofA Merrill Lynch erinnert die Haltung der Investoren an Ikarus aus der griechischen Mythologie. Dessen Vater Dädalus baute für ihn und sich selbst Flügel aus Federn und Wachs, um aus dem Gefängnis in Kreta zu fliehen. Doch Ikarus ignorierte die Warnung seines Vaters, flog zu nah an die Sonne, das Wachs schmolz, Ikarus stürzte ins Meer und starb.

„Ikarus bleibt intakt“, sagt Hartnett. Dennoch gilt wohl: Je höher die Märkte noch steigen, desto mehr steigt die Absturzgefahr.