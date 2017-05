Welche Fragen Aktionäre beschäftigen

Die Veranstaltung trägt den Spitznamen „Woodstock für Kapitalisten“. Buffett und Munger werden wie Idole gefeiert. Viele der rund 80 Unternehmen, die zu Berkshires Imperium gehören, verkaufen ihre Produkte vor Ort und geben Rabatte an die Aktionäre. Doch es gibt durchaus kritische Fragen, denen sich der legendäre Investor stellen muss.

1. Wie geht es weiter bei Wells Fargo?

Schon seit Jahren ist Berkshire der größte Anteilseigner der Bank aus San Francisco. 23 Prozent des Aktienportfolios ist in Wells Fargo investiert.

Buffett schätzte auch die ethischen Leitlinien, mit denen sich die Bank stets schmückte. Doch das Image von Wells Fargo ist im vergangenen Jahr durch einen Skandal um Scheinkonten stark beschädigt worden. Wells-Fargo-Chef John Stumpf, ein Buffett-Vertrauter, musste gehen. Buffett steht jedoch nach wie vor zur Bank, stärkte den Direktoren auf der jüngsten Hauptversammlung den Rücken. „Das wird er am Samstag sicherlich erklären müssen“, sagt Juraprofessor Lawrence Cunningham, der mehrere Bücher über den Berkshire-Chef geschrieben hat. „Berkshire steht für Integrität. Daher ist es schon interessant zu sehen, wie er mit solchen Problemen umgeht.“

2. Was passiert mit Kraft Heinz?

Anfang des Jahres ist Kraft Heinz mit einer Mega-Übernahme gescheitert. 143 Milliarden Dollar wollte der Ketchup- und Snack-Konzern für den Konsumgüterhersteller Unilever zahlen. Buffett wollte hier auf die bewährte Zusammenarbeit mit der brasilianischen Private-Equity-Gesellschaft 3G setzten. Doch Unilever weigerte sich. Und eine feindliche Übernahme – das hat der Berkshire-Chef stets klar gemacht – kommt für ihn nicht in Frage.

Doch was kommt nächstes? Die Umsätze stagnieren. Längst wird über andere mögliche Übernahme-Ziele nachgedacht. Colgate-Palmolive könnte Analysten zufolge eine Option sein. Mondelez – früher ein Teil des Kraft-Konzerns, könnte eine andere sein. Allerdings regt sich unter den Aktionären auch Kritik. 3G ist für radikale Kosteneinsparungen und Stellenstreichungen bekannt und agiert damit genau anders als es viele von Buffett gewohnt sind.

3. Wohin mit all dem Geld?

Für eine große Übernahme wäre es ohnehin wieder Zeit. Berkshire hat über 85 Milliarden Dollar an Barreserven – so viel wie noch nie. Und obwohl Buffett und Munger schon lange nach großen Übernahmezielen Ausschau halten, ist immer noch nichts in Sicht. Vielleicht gibt der drittreichste Mann der Welt auch dazu Auskunft. „Man kann an dieser Stelle eigentlich kein mögliches Übernahmeziel ausschließen“, sagt Meyer Shields vom Analysehaus KBW. „Er sucht quasi in jeder Branche und in jeder Größe.“

Auch in Deutschland suchen Berkshire und diverse Töchter nach weiteren Übernahmemöglichkeiten. Die Industrie-Tochter Precision Castparts hatte im Januar den deutschen Mittelständler Wilhelm Schulz GmbH übernommen, der unter anderem Spezialist für Rohrteile ist. Das war allerdings nur ein kleiner Deal. Buffett ist bereit, wieder im großen Stil zuzuschlagen – das hat er bereits signalisiert.