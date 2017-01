Kleine Auswahl – schlechte Note

Bei den Direktbanken überzeugte das Angebot von 1822 direkt, einer Tochter der Frankfurter Sparkasse. Das Institut bietet unter anderem das QR-TAN-Verfahren für die Betriebssysteme iOS und Android an. Dabei können Kunden Transaktionen von unterwegs mittels eines QR-Codes freigeben. Den zweiten Platz in Bezug auf die Sicherheitsverfahren belegte die Deutsche Kreditbank. Auch dieses Institut hat Nutzer mobiler Endgeräte im Blick: Das pushTAN-Verfahren generiert TANs via App. So können Kunden Bankgeschäfte mit dem Smartphone erledigen.

Auf dem dritten Platz steht die GLS Bank. „Sie verfügt über eine kleine Auswahl an als sicher oder sehr sicher eingestuften Verfahren“, heißt es von S.W.I. Schlusslicht ist die Augsburger Aktienbank: Sie konnte mit den Sicherheitsstandards der getesteten Konkurrenten nicht Schritt halten und bot keins der als sehr sicher ausgewiesenen Legitimationsverfahren an. Kunden können bei diesem Geldhaus nur mit einer iTAN-Liste Transaktionen freigeben.

Mobile-Shopping in Zahlen PC als Spitzenreiter Obwohl der Mobilkanal wichtiger wird, kauft ein Großteil der Kunden noch immer am liebsten auf seinem PC ein. Rund 72,6 Prozent der Online-Einkäufe wurden so getätigt. Der durchschnittliche Bestellwert bei Einkäufen mit dem PC betrug 75,95 Euro.

Tablets werden beliebter Rund 17,5 Prozent aller Online-Einkäufe wurden mit dem Tablet abgewickelt. Der durchschnittliche Bestellwert beim Tablet-Einkauf betrug 87,52 Euro.

Smartphones werden zum Stöbern genutzt Der dritte Platz geht an das Smartphone: 9,8 Prozent aller Online-Einkäufe wurden so getätigt. Im Durschnitt kaufen die Kunden hier Waren im Wert von 66,51 Euro.

iOS-Geräte versus Android Der durchschnittliche Bestellwert unterscheidet sich auch, je nach Betriebssystem: 15,3 Prozent aller Online-Einkäufe liefen über ein iOS-Gerät, dabei betrug der durchschnittliche Bestellwert der Einkäufe 96,22 Euro. 11,7 Prozent der Online-Einkäufe wurden mit einem Android-Gerät getätigt, der durchschnittliche Bestellwert lag hier bei 63,47 Euro.

In punkto Informationsqualität schnitt bei den Filialbanken die Berliner Volksbank am besten ab, die Commerzbank belegte den letzten Platz. Unter den Direktbanken steht hier ausgerechnet die Commerzbank-Tochter Comdirect auf Platz eins. Die Augsburger Aktienbank ist auch beim Informationsqualitätstest Schlusslicht. Die Testsieger punkteten mit schneller und kompetenter Hilfe per Telefon und E-Mail. Extrapunkte gab es für Comdirect, weil die Bank Kundenanfragen auch auf Facebook individuell betreute. Die Augsburger Aktienbank dagegen hat gar keine Facebook-Seite, und machte auch per E-Mail keine gute Figur.