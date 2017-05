Europäische Aktien hinken hinterher

Auch Ulrich Stephan rief zur Zuversicht auf. „Der Welt geht es gar nicht so schlecht“, sagte der Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. „Der Währungsfonds hat gerade seine Wachstumsprognose erhöht, wir sehen wieder Zuflüsse in den Aktienmarkt, die Gewinne der Unternehmen sprudeln, und endlich steigen auch ihre Umsätze wieder.“ In den Jahren nach der Finanzkrise hätten viele Firmen davon profitiert, dass sie sich effizienter aufgestellt hätten. „Trotzdem haben wir alle so ein mulmiges Gefühl im Bauch“, so Stephan. Nordkorea, Syrien, Trump, da könne einiges schiefgehen, müsse es aber nicht. „Die größte Sorge muss man sich um Italien machen“, sagte er. „Das ist ein echtes Problem.“ Das Land habe sich von der Krise kaum erholt.

Stephan blieb vor allem mit Blick auf die Unternehmensgewinne optimistisch. Auch der Dax-Rekord müsse Anleger nicht nervös machen. „Der Dax erinnert sich nicht an seinen Kurs von gestern, das ist ihm egal“, sagte der Anlageexperte. „Glauben Sie nicht an Chartanalyse, das ist Unsinn.“ Anleger sollen auf die Unternehmensgewinne und die Zinsentwicklung schauen. Das sei wichtiger. „Man muss nach vorne schauen und mutig sein.“ Der europäische Aktienmarkt hinke dem amerikanischen noch immer hinterher. Stephan geht davon aus, dass sich die Bewertungsniveaus angleichen werden. Deshalb gewichtet er europäische Aktien auch über. Schwierig dürften es konservative Anleger haben. „Dieses Jahr ist das erste seit langer Zeit, in dem Anleger in sicheren Häfen wie soliden Anleihen Verluste machen werden“, warnte Stephan. Die Zinsen würden steigen, die Kurse der Bonds entsprechend fallen. „Der Zinskupon gleicht das nicht mehr aus“, ergänzte er. „Suchen Sie nach Anlagen, die eine positive Rendite versprechen.“

Für Oliver Plein, Leiter Produktspezialisten Aktien der Deutschen Asset Management, sind das unter anderem ausschüttungsstarke Aktien. Allerdings warnte er Dividendenjäger vor Hindernissen. Schuldenfinanzierte Aktienrückkäufe, exzessive Verschuldung, Ausschüttungen aus der Substanz mangels Gewinn und schwache Rentabilität sollten Warnsignale für Anleger sein. Auch sollten sie darauf achten, dass die Ausschüttungsquoten nicht zu hoch und dafür nachhaltig seien. „Wenn fast der ganze Gewinn aufgebracht werden muss, um eine stabile Dividende auszuzahlen, ist die Dividendenkürzung relativ nah, wenn es mal nicht so gut läuft“, so Plein. Auch europäische Nebenwerte gehören auf jeden Fall ins Depot. „Investoren, die auf Nebenwerte verzichten, lassen fast ein Viertel der globalen Marktkapitalisierung außer Acht.“ Da die sogenannten Small Caps oft von Analysten nicht mehr gecovert werden, sei es wichtig, einen guten Fondsmanager zu finden.

Unsichere Anleger, die die mögliche Achterbahnfahrt an den Börsen scheuen, versuchte er mit dem Renditedreieck für deutsche Aktien zu beruhigen. „Binnen eines Jahres kann es natürlich ziemlich hin und her gehen“, räumte Plein ein. Im Jahr 2008 beispielsweise verlor der Dax etwas mehr als ein Drittel seines Wertes, im Jahr 2012 legte er aber auch fast 37 Prozent zu. Langfristig zeige das Renditedreieck klar: Je länger ein Anleger Aktien hält, desto höher die Gewinnchance und desto niedriger das Risiko. „Ein Dax-Portfolio ist nach zwölf Jahren risikofrei, da sehen sie keine Verlustphasen mehr ihm Dreieck“, so Plein. „Ich bin zuversichtlich, dass man auch in den kommenden Jahren gute Renditen an den Aktienmärkten erreichen kann.“ So wurden die Gäste mit einer Mischung aus Zuversicht und Nachdenklichkeit in den weiteren Abend entlassen.