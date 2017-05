Gold, Immobilien und Digitalisierung

Ist Gold eine gute Geldanlage?

Oliver Plein: Gold gilt als die Krisenwährung schlechthin. Doch der Preis wird auch von anderen Faktoren beeinflusst als von geopolitischen oder wirtschaftlichen Krisen. Der Dollarkurs hat einen großen Einfluss, ebenso die Zinsen und die Anlagepolitik der Zentralbanken. Wir glauben, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial begrenzt ist. Gold verliert ein bisschen an Glanz.

Gabor Steingart: Gold hat etwas Mystisches. Wenn alles zusammenbricht, ist es vielleicht das einzige Zahlungsmittel, das noch Bestand hat. Als Geldanlage ist Gold aber schwierig. Die Goldstrategie ist nichts, was man seriösen Anlegern empfehlen sollte.

Ulrich Stephan: Gold ist eine klassische Krisenwährung. Wenn es irgendwo auf der Welt Probleme gibt, steigt der Preis des Edelmetalls. Davon abgesehen: Wir erwarten, dass der Dollar in den kommenden Monaten wieder stärker wird. Dann ist Gold nicht unbedingt das, was man als Euro-Anleger kaufen sollte.

Gibt es eine Blase bei Immobilien?

Ulrich Stephan: Wenn wir nicht aufpassen, bekommen wir eine Blase. Aber noch ist es nicht so weit. Wir beobachten, dass aufgrund der niedrigen Zinsen viele internationale Investoren in Deutschland kaufen, dadurch steigen die Preise. Außerdem bauen wir zu wenig, was insbesondere in den Ballungszentren zu einer Nachfragelücke von einer Million Wohnungen führt. Solange dort nicht mehr passiert, steigen die Preise weiter.

Gabor Steingart: Auch wenn wir am deutschen Immobilienmarkt noch keine Blase sehen, haben wir es natürlich mit den Auswirkungen der Geldpolitik und der Verunsicherung der Anleger zu tun. Im Zweifel ist der Immobilienkauf dem Horten von Goldbarren vorzuziehen.

Oliver Plein: Auch wenn die Preise in den vergangenen Jahren stark angestiegen sind, gibt es noch Chancen für Investoren, vor allem am Gewerbeimmobilienmarkt. Unser Schwerpunkt liegt derzeit auf Logistik- und Einzelhandelszentren in Europa.

Wie wichtig ist Digitalisierung für Anleger?

Gabor Steingart: Das moderne Gold ist die Digitalisierung, sie ist das treibende Thema der Weltwirtschaft. Aber es gibt nicht die eine Branche, Digitalisierung betrifft alle Unternehmen. Jeder schaut auf Facebook, Twitter und Google. Das ist gut so, da spielt die Musik. Unsere Geschichte ist aber eine andere. Wir bauen die Digitalisierung in Produkte ein, wir digitalisieren Traditionsprodukte.

Ulrich Stephan: Auf der Hannover Messe ging es ausschließlich um Digitalisierung, Automatisierung und Roboter. Wir sehen, dass die Digitalisierung in der Industrie fußgefasst hat. Sie betrifft jedes Unternehmen und damit auch jede Aktie.

Oliver Plein: Für Anleger ist es schwierig, auf Digitalisierung zu setzen. Zwar gibt es Robotic-Fonds, doch damit investiert man oft in eine Nische. Wenn man das Thema Digitalisierung an der Börse breiter spielen will, ist das nicht so einfach. Man sollte auf flexible Strategien setzen, mit einer hohen thematischen Reinheit und einem attraktiven Verhältnis von Chance und Risiko.