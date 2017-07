 Investor Aurelius : Millionenerlös dank Verkauf von IT-Firma

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rentabler Verkauf Getronics erwirtschaftete zuletzt mit 4500 Mitarbeitern einen Umsatz von 500 Millionen Euro. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Münchener Finanzinvestor Aurelius hat seinen größten Verkauf unter Dach und Fach gebracht. Der IT- und Kommunikations-Dienstleister Getronics werde für 220 Millionen Euro an den amerikanisch-brasilianischen Unternehmer Nana Baffour und drei Co-Investoren verkauft, teilte Aurelius am Donnerstag mit. Die auf angeschlagene Unternehmen spezialisierte Beteiligungsfirma hatte Getronics 2012 von dem niederländischen Telekommunikationskonzern KPN übernommen und seither mit Zukäufen ausgebaut. Getronics erwirtschaftete zuletzt mit 4500 Mitarbeitern einen Umsatz von 500 Millionen Euro und schreibt nach Angaben von Aurelius schwarze Zahlen.

Die Deutschland-Tochter Getronics-IDS mit 90 Millionen Euro Umsatz war bereits im Herbst 2016 an den Investor SEP gegangen.