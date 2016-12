Ein steigender Dollar spricht für Anlagen in den USA

Damit ist die Geschichte aber noch lange nicht zu Ende. Einmal würde die Belastung der Importe zu einem Preisanstieg in den USA führen. Zerohedge schätzt den Schub bei den Verbraucherpreisen auf durchschnittlich fünf Prozent. Zusätzlich gehen die Experten von einem Anstieg des Dollarkurses aus. Die einfachste Erklärung dafür lautet: Wenn das Ausland weniger in die USA exportiert und mehr von dort importiert, dann bekommt es weniger Dollar und braucht gleichzeitig mehr davon. Mehr Nachfrage nach Dollar sollte den Kurs nach oben treiben.

Die Tax Foundation in Washington zitiert ökonomische Modelle, nach denen der Dollaranstieg so stark wäre, dass er den eigentlich angestrebten Effekt, inländische Produzenten auf Kosten der ausländischen zu fördern, nach einiger Zeit wieder neutralisiert. Nach Meinung der Stiftung gibt es daher durch das Konzept keinen positiven Effekt für die amerikanischen Produzenten, sie spricht hier von einem Missverständnis.

Steigender Dollar spricht für US-Anlagen

Aber in dem Punkt gehen die Meinungen auseinander. Auf kurze Sicht gesehen stellt sich die schwer zu beantwortende Frage, wie stark die jeweiligen Kunden auf die Preisveränderungen reagieren. Würden im Extremfall die Amerikaner dieselben Warenmengen importieren wie bisher und die Ausländer dieselben Mengen an US-Ware kaufen, dann würden in Dollar gerechnet die Importe sogar steigen und Exporte sinken. Das wäre allerdings ein Extremfall, der sicher nicht eintritt.

Nach Meinung vom Morgan Stanley wird der Dollar um zehn bis 15 Prozent steigen und damit einen Teil der Förderung für amerikanische Unternehmen wieder zunichtemachen – aber nur einen Teil. Es bliebe bei dem Konzept also selbst unter Einrechnung aller Zweiteffekte wahrscheinlich genug übrig, um es attraktiv für die US-Unternehmen erscheinen zu lassen.

Bisher sind weder die politischen Chancen des Konzepts noch die ökonomischen Folgen klar abzusehen. Aber es passt so gut in Trumps Weltsicht, dass es im kommenden Jahr auf den Tisch kommen dürfte. Und dann werden die Experten sich überschlagen mit Schätzungen, wie es sich auf die Inflation, den Dollarkurs und die US-Unternehmen auswirkt. Für Anleger in Europa ist dabei zunächst klar: Ein steigender Dollar spricht für Anlagen in den USA.

Amerikanische Exporteure könnten von dem Konzept ebenso profitieren wie heimische Unternehmen mit hohem Konkurrenzdruck von außen. Viele US-Konzerne, die zwar wenig ins Ausland exportieren, aber dort Gewinn machen, wären dagegen möglicherweise negativ betroffen, weil der Kurswert dieser Gewinne sinkt.