 Konjunktur: Der neue Osteuropa-Boom

WienOsteuropa ist zurück auf der Landkarte der Aktienanleger. Das zeigt ein Blick auf den österreichischen Leitindex ATX. In ihm notieren viele Unternehmen, die hauptsächlich Geschäfte in Ländern dieser Region betreiben. Mit rund 3.400 Punkten nimmt der Index der Wiener Börse wieder Kurs auf das Niveau vor der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2007.

Die zuversichtliche Stimmung der Börsianer wird genährt von einer Prognose der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD). Das in London ansässige Institut prognostizierte am Dienstag für die Region ein Wirtschaftswachstum von sehr guten 3,3 Prozent. Damit hebt die Bank ihre Prognose um fast einen Prozentpunkt an. Im vergangenen Jahr lag die durchschnittliche Wachstumsrate noch bei 1,9 Prozent.

„Die breite Erholung ist eine sehr willkommene Entwicklung. Sie schafft ein Zeitfenster, die Reformen fortzuführen und damit noch stärkere Wachstumsraten über einen längeren Zeitraum nachhaltig zu sichern“, sagte Sergei Guriev, Chefökonom der EBRD. Die 1991 gegründete Förderbank EBRD finanziert in Osteuropa Projekte und stößt Wirtschaftsreformen an.

Andere Banken sind ähnlich euphorisch. „Wir verzeichnen einen breiten Aufschwung“, sagte Gunter Deuber, Osteuropa-Ökonom der Raiffeisen Bank International in Wien, dem Handelsblatt am Dienstag. „Wir sehen in Zentral- und Osteuropa sogar an die vier Prozent Wachstum oder sogar leicht darüber in diesem und im nächsten Jahr.“ Die RBI ist neben Österreich in 14 osteuropäischen Ländern aktiv.

Auch die Aussichten für das kommende Jahr sind günstig. Die EBRD geht in ihrer Prognose von einem Wachstum von rund drei Prozent für 2018 aus. Einige Länder stechen besonders heraus, darunter sind Rumänien, Polen, Slowenien, Türkei und Georgien mit Wachstumsraten von vier und mehr Prozent in diesem Jahr. Überdurchschnittliche Wachstumschancen macht die Osteuropa-Bank insbesondere für Osteuropa, den Balkan und das Baltikum aus – mit wenigen Ausnahmen wie Mazedonien und Griechenland.

Aber sie warnt auch, die nach wie vor bestehenden Risiken im Osten zu übersehen. Dazu gehöre etwa der wachsende Populismus in Ländern mit einer weiter entwickelten Wirtschaft, der sich nicht zuletzt gegen die Globalisierung richtet. Hinzu kommen geopolitische Spannung und Sicherheitsrisiken. Der noch immer nicht beendete Bürgerkrieg im Osten der Ukraine ist dafür ein Beispiel.

Laut EBRD gab es im ersten Halbjahr Wachstum in fast allen 37 Ländern der Region. Die einzigen beiden Ausnahmen seien das politisch labile Mazedonien und Aserbaidschan. Russland, das Schwergewicht in Osteuropa, hat ebenfalls de Weg aus der Rezession gefunden. In diesem Jahr erwarten die Ökonomen der Osteuropa-Bank dort ein Wachstum von 1,8 Prozent und im nächsten von 1,7 Prozent. Insbesondere der Anstieg der Ölpreise hilft dem Reich von Wladimir Putin.

Der Ölpreis bewegt sich mit Preisen von deutlich über 60 Dollar für das Barrel (159 Liter) auf einem Preisniveau wie vor über zwei Jahren nicht mehr. Experten sind allerdings skeptisch, wie nachhaltig die für Russland so günstige Preisentwicklung ist. „Allein die Fortsetzung der Angebotskürzungen seitens der Opec dürfte nicht ausreichen, den Ölmarkt längerfristig von den Überschüssen zu bereinigen“, konstatieren die Rohstoffexperten der Commerzbank.