KPMG-Studie Deutsche Start-ups bleiben höchst attraktiv für Wagniskapital

Weltweit fließt immer mehr Wagniskapital in Start-ups. Davon profitieren aber in erster Linie die bereits etablierten Jungunternehmer.

Die Direktbank nahm in der letzten Finanzierungsrunde 160 Millionen Dollar ein. (Foto: dpa) Mitarbeiter des Start-ups N26

FrankfurtDer Markt für Risikokapital läuft heiß. Weltweit haben Venture-Capital-Gesellschaften im ersten Quartal 2018 gut 49 Milliarden Dollar investiert – und damit sämtliche Quartale des Vorjahres übertroffen. Gegenüber der direkten Vergleichszeit verdoppelte sich die Summe nahezu.

Auffallend ist: Ein Großteil der Summe fließt in Mega-Deals und in die Schaffung von Einhörnern – damit sind Geschäftsmodelle gemeint, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. In Frühphasen halten sich die Geldgeber hingegen immer mehr zurück, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervorgeht.

Im besagten Zeitraum gingen fünf Finanzierungen locker über die Marke von einer Milliarde Dollar hinaus. Der Fahrdienstvermittler Grab erhielt in einer Finanzierungsrunde sogar 2,5 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Treiber der großen Deals war die Schaffung des 100 Milliarden Dollar schweren Vision Funds durch den japanischen Wachstumsfinanzierer Softbank.

Mit Risikokapital – auch Wagniskapital oder Venture-Capital – werden hoffnungsvolle Jungunternehmen von externen Geldgebern finanziert. Bei der außerbörslichen Finanzspritze bleibt selbstverständlich das Verlustrisiko bestehen.

Deutschland bleibt für Investoren dabei ein prominentes Spielfeld. Der Online-Einzelhändler Auto1 beispielsweise sackte 561 Millionen Dollar ein, die Biotechnologiefirma BioNTech 270 Millionen Dollar. Gemeinsam mit N26 (Direktbank, 160 Millionen Dollar), der Solaris Bank (Fintech, 70 Millionen Dollar) und der Frontier Car Group (Autohändler, 63,7 Millionen Dollar) konnte Deutschland sogar fünf der zehn größten Deals in Europa für sich verbuchen.

Besonders gefragt waren auch Geschäftsmodelle aus den Bereichen computergestützter Wahrnehmung (Augmented Reality) oder im Computer erzeugter Realität (Virtual Reality). Auch die Blockchain-Technologie zur effizienten Datenverarbeitung lockte die Geldgeber an wie nie.

„Die Anwendungsfälle reichen inzwischen weit über den Zahlungsverkehr und Kryptowährungen hinaus“, sagt KPMG-Partner Tim Dümichen. „Immer mehr Unternehmen machen sich Gedanken darüber, wie sie die Blockchain-Technologie geschickt in die DNA ihres Geschäftsmodells und die gesamte Wertschöpfungskette integrieren können.“

Diese milliardenschweren Firmen wollen aufs Börsenparkett Springer Nature Insidern zufolge will der Wissenschaftsverlag noch vor der Sommerpause sein Debüt auf dem Parkett in Frankfurt feiern. Der Börsenwert von Springer Nature wird auf rund fünf Milliarden Euro geschätzt, mehr als 20 Prozent der Anteile sollen nach dem Börsengang im Streubesitz sein. Der Wissenschaftsverlag, der jährlich rund 12.000 neue Buchtitel und fast 3000 Fachzeitschriften verlegt, darunter das weltbekannte Wissenschaftsmagazin „Nature“, gehört der Stuttgarter Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck und dem Finanzinvestor BC Partners. Knorr-Bremse Der Börsenwert des Fahrzeugzulieferers wird auf rund acht Milliarden Euro geschätzt. Insidern zufolge könnte die Familie um Konzerneigentümer Heinz Hermann Thiele im Zuge des Börsengangs in Frankfurt 20 bis 40 Prozent der Anteile an dem Hersteller von Bremsen für Nutzfahrzeuge und Züge abgeben. Softbank Corp. Der Telekom-Riese Softbank will seine japanische Mobilfunktochter SoftBank Corp. in diesem Jahr aufs Parkett bringen. Mit einem angepeilten Emissionserlös von 18 Milliarden Dollar wäre es der größte Börsengang in Japan seit fast zwei Jahrzehnten. Ant Financial Der Eigentümer des chinesischen Bezahldienstes Alipay wird schon länger als Börsenkandidat gehandelt. Vor dem Schritt aufs Parkett will Ant Financial bis zu fünf Milliarden Dollar in einer Finanzierungsrunde einsammeln und die Bewertung auf 80 bis 100 Milliarden Dollar hochtreiben, wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters im Februar sagten. Saudi Aramco Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten: Dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammad bin Salman, der als treibende Kraft hinter den Börsenplänen gilt, schwebt eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar für den staatlichen Ölkonzern vor. Rund fünf Prozent sollen bei Anlegern untergebracht werden und 100 Milliarden Dollar in die saudiarabischen Kassen spülen. Beobachter zweifeln, dass sich dieser Preis erzielen lässt. Finanzkreisen zufolge wurde der Gang an eine ausländische Börse wie London vorerst auf Eis gelegt und soll jetzt frühestens 2019 stattfinden. Nur in der Heimat könnten die Saudi-Aramco-Aktien noch 2018 auf den Kurszetteln erscheinen.

Auch die europäische Politik will Wagnisfinanzierungen fördern. Am Dienstag hatte die Europäische Kommission ein neues Programm für Risikokapital gestartet. Der Branchenverband Invest Europe begrüßte die Initiative, die sechs neue paneuropäische Dachfonds umfasst, für die von der EU insgesamt 410 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Damit sollen Milliarden an neuen Investments durch private Geldgeber angestoßen werden. Ein großer Schritt für Investitionen in europäische Innovationen werde jetzt Realität, sagte Michael Collins, der Chef von Invest Europe.

Gegen den globalen Trend gingen die Venture-Capital-Investments in Europa nach dem Rekord im vierten Quartal des vergangenen Jahres leicht zurück. Besonders im Fokus standen Fintech-Unternehmen. Die Atom Bank etwa konnte laut KPMG im ersten Quartal 206 Millionen Dollar für die weitere Expansion einstreichen.