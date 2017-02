Kooperation mit Banken geplant

Zum Wachstum sollen laut dem Auxmoney-Chef künftig auch Kooperationen mit Retail-Banken beitragen. „Wenn eine Bank Kreditanfragen bekommt, für die sie selbst kein passendes Angebot hat, kann sie die potenziellen Kreditnehmer über Auxmoney bedienen“, erklärt Johnen. Auch das werde durch die Partnerschaft mit Aegon ermöglicht. „Durch die Investition ist sichergestellt, dass wir eine schnell steigende Kreditnachfrage auch tatsächlich bedienen können, bislang war das Anlagekapital der limitierende Faktor.“ Mögliche Partnerbanken werden noch nicht genannt, man sei noch in Gesprächen.

Neuerungen gibt es auch bei Lendico. Die von Rocket Internet gegründete Kreditplattform will sich auf Firmenkredite konzentrieren. Lendico ist neben Deutschland auch in Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Brasilien aktiv. In Kontinentaleuropa fokussiere sich die Plattform schon seit einiger Zeit auf Firmenkredite, so Clemens Paschke, Geschäftsführer der Lendico Global Services.

Fintechs in Deutschland (Barkow Consulting) Finanzierung Anzahl:130

Venture Capital: 140 Millionen Euro



Proptech Anzahl:145

Venture Capital: 105 Millionen Euro

Investment Anzahl:50

Venture Capital: 38 Millionen Euro

Payments Anzahl:44

Venture Capital: 43 Millionen Euro

Insurtech Anzahl:52

Venture Capital: 43 Millionen Euro

Accounting Anzahl:37

Venture Capital: 25 Millionen Euro

Sonstige Anzahl:33

Venture Capital: 34 Millionen Euro

Bitcoin und Blockchain Anzahl:11

Venture Capital: 10 Millionen Euro

Gastro Anzahl:7

Venture Capital: 30 Millionen Euro

Finanzaggregation Anzahl:6

Venture Capital: 36 Millionen Euro

Online-ID Anzahl:8

Venture Capital: 4 Millionen Euro

API/Banking Anzahl:12

Venture Capital: 1 Millionen Euro

Spenden Februar 2016: 5

Februar 2015: 5

Quelle Quelle: Comdirect-Analyse, basierend auf Barkow Consulting 'FinTech Money Map' (veröffentlicht am 17. November 2016)

Investitionen beziehen sich auf die ersten drei Quartale 2016

„Das Verbraucherkreditgeschäft wird entsprechend zurückgefahren beziehungsweise mit Partnern wie Finanzcheck durchgeführt.“ In der Schweiz habe man zudem von Anfang an nur Firmenkredite angeboten. Die veränderte Strategie in Deutschland begründet Paschke mit den hierzulande „sehr guten Angeboten von Kreditbanken“ und der „hohen Nachfrage bei Krediten für mittelständische Unternehmer, die sich von klassischen Banken mit ihren veralteten IT-Systemen und langwierigen Kreditprozessen nicht mehr ausreichend bedient sehen“.

Lendico ist seit Anfang 2014 aktiv und hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro Kreditvolumen vermittelt. Daneben gehören auch die Plattformen Kapilendo und Funding Circle zu den größeren Anbietern in Deutschland. Letztere ist auch in Großbritannien und den USA tätig und vermittelt Kredite an kleine und mittlere Betriebe. Vor zwei Wochen vermeldete Funding Circle den Abschluss einer Finanzierungsrunde, bei der das Unternehmen von Risikokapitalgebern eine Zusage über 94 Millionen Euro erhielt.