 Letzter Handelstag 2017: Dax schließt mit 12.913 Punkten

Händler prosten sich an der Frankfurter Börse zu 2017 war ein sehr gutes Aktienjahr. (Foto: dpa)

DüsseldorfAn der Frankfurter Börse knallen bereits die Sektkorken. Mit einem Schlussstand von 12.913 Punkten verabschiedet sich der Dax in das Silvester- und Neujahrs-Wochenende. Im abgelaufenen Jahr hat der deutsche Leitindex damit ein Plus von 13 Prozent eingefahren. Die sagenhafte Erfolgsgeschichte geht also weiter. Denn es ist bereits das sechste Jahr in Folge, das der Dax mit einem Plus beendet – die längste Serie seines Bestehens. Letztmals hatten Deutschlands wichtigste börsennotierte Unternehmen solch eine Gewinnstrecke in den 1980er-Jahren geschafft – noch vor der Entstehung des Dax in seiner heutigen Form.

Die aktuelle Gewinnstrecke konnte auch der eher schwache Dezember nicht beenden. Die Jahresendrally mag ausgefallen sein und nach Weihnachten ging es auch leicht zurück mit dem Dax, aber im Jahr 2017 hat der deutsche Leitindex gleich mehrere Allzeithochs markiert. Und auch der Dow rennt von Rekord zu Rekord. Im nächsten Jahr feiert die Börsenrally, so sie denn weitergeht, ihren zehnten Geburtstag.

Wer sich an dabei an eine Aussage von Gottfried Heller erinnert, der ahnt Böses. „Alles ist vergänglich. Nichts ist auf Dauer, weder eine Hausse noch eine Baisse“, sagte der Vermögensverwalter und langjährige Partner von Börsenaltmeister André Kostolany einst. „Als Faustregel gilt: Eine Hausse dauert etwa dreimal länger als eine Baisse. Vergeuden Sie nicht ihre Zeit mit Timing, sondern nutzen Sie Baissen für Käufe.“

Fondsmanager Christoph Bruns findet diese Faustregel von Baisse und Hausse spannend. Der Mitinhaber des Fondshauses Loys gibt aber zu bedenken: „Dabei handelt es sich um eine empirische Beobachtung – eine Heuristik -, nicht aber um einen naturgesetzlichen Verlauf.“

Deshalb glaubt Bruns auch, dass die Zeitregel à la Heller aktuell nicht gültig ist, „denn seit der großen Finanzkrise gibt es eine ,neue Normalität‘“. Der übliche Verlauf von Auf- und Abschwung sei durch bisher nicht gekannte Interventionen der weltweiten Zentralbanken außer Kraft gesetzt worden. „Der positive Realzins, vielleicht die wichtigste ökonomische Steuerungsgröße schlechthin, ist staatlich abgeschafft worden“, sagt Bruns. „Ohne Zins hat die Aktienanlage keinen liquiden Wettbewerber mehr. Solange die Zinsen von den Notenbanken manipuliert werden, können die Aktienmärkte nicht nach den alten Regeln funktionieren.“ Das Ende des Zinsexperiments sei freilich völlig offen.

Auch Uwe Zimmer, Chef des Fintechs Fundamental Capital, kann der Börsenregel von Baisse und Hausse grundsätzlich zustimmen. „Jedoch ist jede Faustregel auch mit Vorsicht zu genießen und nicht auf jede Situation anwendbar“, warnt er. „Wenn man das beherzigt, dann wird klar, dass bisher jede Baisse immer auch sehr gute Kaufgelegenheiten geschaffen hat.“

Nur bedingt zustimmen kann der Aussage Hellers Lars Reiner. „Es ist vollkommen richtig, dass üblicherweise auf eine längere Aufwärtsphase früher oder später eine Abwärtsphase folgt“, sagt der Geschäftsführer des digitalen Vermögensverwalters Ginmon. „Diese Faustregel führt jedoch häufig dazu, dass Privatanleger auf die unmittelbar bevorstehende Baisse warten und somit freie Gelder nicht anlegen, sondern beispielsweise auf dem Tagesgeldkonto zurückhalten.“

Risiken für die Aktienmärkte 2018 Aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Wegen des kräftigen US-Wachstums könnte die US-Notenbank die Zinsen schneller anheben als gedacht. Analysten rechnen bislang meist damit, dass die Fed den Schlüsselsatz 2018 wie von ihr signalisiert drei Mal anhebt. Eine aggressivere Straffung der Geldpolitik würde die Renditen der Staatsanleihen nach oben treiben, sagt Portfolio-Manager Paul Nolte vom Vermögensverwalter Kingsview. Dadurch würden Bonds zu einer ernstzunehmenden Anlage-Alternative zu Aktien.

Anstieg der Inflation Als möglichen Auslöser für eine raschere Straffung der Geldpolitik sehen Experten einen kräftigen Anstieg der Inflation. „Dies könnte für die Aktien- und Anleihemärkte zu einem Wendepunkt werden“, betonen die Analysten der Bank of America Merrill Lynch. In Europa könnte die anziehende Teuerung die Diskussion um einen raschen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Anleihe-Ankaufprogramm befeuern.

Wahlen Die für März erwartete Parlamentswahl in Italien ist für Raphael Chemla, Leiter Finanz- und Hochzinsanleihen beim Vermögensverwalter Edmond de Rothschild, das größte politische Risiko in Europa. Ein Sieg der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung würde Anleger nervös machen. In den USA werden im Herbst Teile des Kongresses neu gewählt. „Sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus, im Senat oder in beiden Kammern verlieren, wäre das ein großer Belastungsfaktor für die Märkte“, warnt John Praveen, Chef-Anleger des Vermögensberaters Prudential. Denn damit werde es für US-Präsident Donald Trump schwerer, seine Wahlversprechen umzusetzen.

Politische Spannungen Wiederaufflammende Spannungen zwischen den USA und Nordkorea sowie im Nahen Osten sind nach Ansicht von Keith Leiner, Chef-Analyst des Vermögensverwalters SunTrust, ebenfalls große politische Risikofaktoren für die Aktienmärkte. „Außerdem schwingt das Pendel weltweit in Richtung Populismus und Nationalismus.“

Überzogene Bewertungen Viele Firmen erhoffen sich zwar durch die jüngst beschlossenen US-Steuersenkungen zusätzliche Gewinne im kommenden Jahr. Einige Experten bezweifeln jedoch, dass der Anstieg ausreicht, um die bereits hohen Aktienbewertungen zu rechtfertigen. Im US-Index S&P 500 liegt das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,5. Das bedeutet, dass der Aktienkurs den Gewinn je Aktie um das 18,5-fache übertrifft. Das ist der höchste Wert seit 2002. Im Dax liegt das KGV mit 16,2 ebenfalls über dem langjährigen Mittel von rund 15. Das Risikobarometer der Citigroup signalisiere eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs der Aktienkurse 2018, sagt Tobias Levkovich, Chef-Anlagestratege für die USA bei der Großbank.

Turbulenzen bei Bitcoin und Co. Die große Unbekannte für die Aktienmärkte ist die Entwicklung des Bitcoin. Der Kurs der Cyber-Devise stieg in den vergangenen Monaten um rund 1500 Prozent. Diese Aufwärtsdynamik könne aber schnell verpuffen, sagt Bob Doll, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters Nuveen. Wenn die Preis der ältesten und wichtigsten virtuellen Währung prozentual zweistellig verliere, könnten sich Anleger fragen, ob es ihren Aktien nicht genauso ergehen werde.

Dieses Verhalten sei gefährlich, denn viele Anleger würden aus diesem Grund seit vier Jahren nicht mehr investiert sein. Und allein der Dax hat in diesem Zeitraum rund 30 Prozent Rendite gemacht. „Deswegen empfehle ich grundsätzlich, ähnlich wie Herr Heller, die eigene Zeit nicht mit Market Timing zu verschwenden, sondern so früh wie möglich in den Markt einzusteigen und langfristig investiert zu bleiben“, so Reiner.

Max Otte hält es lieber mit Warren Buffett. Der Superinvestor rät Anlegern, vorsichtig oder sogar ängstlich zu sein, wenn alle gierig sind. „Es wird Zeit, von der Offensive in die Defensive zu gehen“, glaubt der Fondsmanager und Börsenprofessor. Auch hält er wenig von Faustregeln. „Zwangsläufig ist nur, dass auf eine Hausse eine Baisse folgt und dass die Aktienmärkte nie im Einklang mit der Wirtschaft wachsen, sondern nach oben und unten übertreiben“, sagt er. „Und die Wahrscheinlichkeit für eine Baisse steigt.“ Die ersten Monate des neuen Jahres könnten vor allem aufgrund der Steuerreform in den USA noch gut laufen, danach schließt er stärkere Rücksetzer nicht aus.