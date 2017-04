Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Macron ist kein Heilsbringer“

„Das Risiko einer Präsidentschaft, die sich nachteilig für die französische Wirtschaft und die europäische Integration herausstellen dürfte, ist nun deutlich niedriger“, sagen dazu die Strategen der Credit Suisse, die weiter auf europäische Aktien setzen, die durch „die günstige Bewertung und die positive Wachstumsdynamik unterstützt“ werden.

Auch Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Fidelity International, ist „insgesamt sehr zuversichtlich“ für europäische Aktien. Gemessen an der „fundamentalen Lage in Europa, den in der Breite positiven konjunkturellen Frühindikatoren sowie den gestiegenen Gewinnerwartungen“ sind Europas Aktien nach Ansicht von Roemheld unterbewertet. Dies gelte vor allem im Vergleich zu den US-Aktien. „Aktien im Euro-Raum haben jetzt das Potenzial gegenüber US-amerikanischen Aktien aufzuwerten“, meint auch Stefan Keller, Anlagestratege bei Candriam.

Ökonomen zur ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung „Das Resultat ist ein vielversprechendes Zeichen auch für Deutschland und Europa. Es wird in der Wirtschaft und den Finanzmärkten ein kollektives Aufatmen auslösen. Mit Emanuel Macron steht der führende Kandidat für Wirtschaftsreformen und ein starkes Europa. Die Chancen sind sehr hoch, dass Macron sich im zweiten Wahlgang durchsetzen wird. Es ist noch zu früh, Entwarnung gegen einen Zusammenbruch der Finanzmärkte und gegen das Ende des Euro zu geben. Europa hat eine weitere wichtige Hürde zur Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise genommen. Ich erwarte eine positive Reaktion der Finanzmärkte und des Euro auf die erste Runde der französischen Wahlen. Mit dem Resultat steigen die Erwartungen auch an die Bundesregierung, sehr bald nach der zweiten Wahlrunde mit dem neuen französischen Präsidenten einen konkreten Plan zur Reform der EU und der Beendigung der europäischen Wirtschaftskrise vorzulegen. Die Bundesregierung sollte die Zeit nutzen, um die Reformen Europas voranzutreiben. Mit Macron würde die Bundesregierung einen wichtigen pro-europäischen Partner gewinnen. Die Bundesregierung muss sich mit einem Präsidenten Macron aber auf einen starken und kritischen Partner auf Augenhöhe einstellen.“

Holger Sandte, Europa-Chefvolkswirt Nordea-Bank „Emmanuel Macron wird aller Wahrscheinlichkeit nach der neue französische Präsident – eine gute Nachricht für Frankreich, die EU und Deutschland. Auch die Finanzmärkte werden zumindest vorsichtig aufatmen. Das Reformtempo in Frankreich dürfte steigen, vor allem wenn die Parlamentswahl im Juni Unterstützung für ihn bringt. Die Hoffnungen und Vorschlusslorbeeren muss er dann allerdings auch rechtfertigen. Das deutsch-französische Tandem kann wieder Fahrt aufnehmen, auch wenn man sich nicht in allem einig sein wird.“

Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank „Es ist nicht zu einem Horror-Ergebis gekommen, das die Stabilität der Währungsunion bedroht hätte. Es werden nicht Links- und Rechtsradikale gemeinsam in die zweite Runde gehen. Das ist sehr gut. Le Pen war auch nicht stärker als in den Umfragen. Das senkt die Risiken, dass es in der entscheidenden zweiten Runde schief geht. Deshalb gehen wir davon aus, dass Macron neuer Präsident wird. Das ist – gemessen an den anderen Kandidaten – das beste Ergebnis für Frankreich. Macron ist aber kein Heilsbringer und kein echter Reformer. Er scheut vor tiefgreifenden Reformen am Arbeitsmarkt zurück. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Auch seine Pläne zur Haushaltskonsolidierung sind vage. Er ist zudem für gemeinsame Anleihen der Euro-Länder und damit auf Konfrontationskurs zu Berlin. Der Euro-Raum kommt nicht zur Ruhe, auch wenn die Märkte erst einmal positiv reagieren dürften.“

Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg-Bank „Das scheint für Frankreich und Europa das richtige Resultat zu sein. Es ist so gekommen, wie die Meinungsumfragen es vorausgesagt hatten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Frankreich den Reformer Macron wählt und seine Botschaft der Hoffnung gegen Le Pens Botschaft der Wut gewinnt. Damit wird es wahrscheinlicher, dass Frankreich die Reformen bekommt, die es ökonomisch stärker macht und wirtschaftlich näher an Deutschland heranrücken lässt.“

Folker Hellmayer, Bremer Landesbank „Das ist ein sehr positives Ergebnis für Europa und die Stabilität von Realwirtschaft und Finanzmärkten. Vor drei Wochen stand so ein Ergebnis für Macron noch nicht zur Debatte. In zwei Wochen dürfte er einen recht klaren Sieg einfahren. Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent. Dass die Wahl auf Macron fiel, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Franzosen eine Neuausrichtung der Politik wünschen. Das ist auch ein Weckruf für Berlin und Gesamteuropa, die politischen Ansätze der Vergangenheit kritischer zu überprüfen – von der Erweiterung der EU bis zur Demokratisierung der Institutionen und der Wiederbelebung des europäischen Geistes.“

Michael Hüther, Präsident Institut der deutschen Wirtschaft „Die Achse Paris-Berlin kann wieder zu einem starken Motor werden. So ist das Schlimmste erst einmal verhindert worden. Freilich: die zweite Runde in 14 Tagen muss erst noch gewonnen werden. Und dann beginnt die Arbeit in einem wirtschaftsstrukturell schwach aufgestellten Land.“

Noch zuversichtlicher äußert sich Stefan Kreuzkamp, Chefanlagestratege der Deutschen Asset Management: „Das Ergebnis des ersten Wahlgangs stärkt unsere Zuversicht, dass Frankreich ab dem Sommer erstmals von einem eher reformorientierten Präsidenten geführt werden wird“, meint er: „Nach diesem Ergebnis würde ich sagen: Vive la France, es lebe Europa. Und europäische Aktien.“ So hat die Deutsche Asset Management nach dem Ergebnis der ersten Wahlrunde europäische Aktien auf Übergewichten hochgestuft.

Macrons Sieg im ersten Wahlgang sei das beste Ergebnis für Frankreich, sagt auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch er schränkt ein: „Macron ist aber kein Heilsbringer und kein echter Reformer. Er scheut vor tiefgreifenden Reformen am Arbeitsmarkt zurück“.

Auch deshalb verfallen die Investoren nicht in Euphorie: Die Aktienbörsen hätten schließlich schon im März einen Wahlsieg von Macron eingepreist, meint Philip Dicken, Europa-Aktienchef bei Columbia Threadneedle. Von daher dürften die weiteren Gewinne „moderat“ ausfallen. In der Tat hat Frankreichs CAC 40 mit dem heutigen Anstieg in diesem Jahr schon mehr als acht Prozent zugelegt und hinkt damit sogar dem Dax mit seinem Jahresplus von gut sieben Prozent kaum hinterher.

Noch vorsichtiger sind die Experten für Anleihemärkte. An den Rentenmärkten hat sich die Nervosität im Vorfeld der Wahlen am deutlichsten widergespiegelt, der Risikoaufschlag zehnjähriger französischer Staatsanleihen im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen war auf bis zu knapp zu 0,8 Prozentpunkte gestiegen. Die „unmittelbare Unfallgefahr“ – einer Stichwahl zwischen Le Pen und dem linksextremen äußert Euro-kritischen Jean-Luc Mélenchon – sei zwar gebannt, meint Rainer Guntermann, Zinsstratege bei der Commerzbank. Aber: „Entwarnung gibt es erst nach dem zweiten Wahlgang am 7. Mai.“