 Märkte vor Frankreich-Wahl: Die Lehren aus Brexit und Trump

DüsseldorfEigentlich müssten die Nervosität bei Anlegern wegen der Präsidentenwahlen in Frankreich am Wochenende deutlich ansteigen: Denn sollte die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen in die Stichwahl kommen und diese am Ende gewinnen, dürfte das die Europäische Union (EU) ins Chaos stürzen und mit ihr die Börsen. Le Pen will ähnlich wie der Linksaußen Jean-Luc Mélenchon das Nachbarland aus der Euro-Zone führen.

Viele Experten erwarten, dass dann Aktienkurse einbrechen, der Euro massiv abwertet und Anleger in sichere Häfen wie Gold, Bundesanleihen und den Schweizer Franken fliehen. „Sollte es einen Überraschungssieg von Le Pen geben, würde das die Finanzmärkte erschüttern“, sagt Ökonom Christian Melzer von der Fondsgesellschaft Deka. Dass es tatsächlich zu einem EU-Austritt Frankreichs, also einem Frexit, kommt, kann sich aber kaum ein Börsianer so richtig vorstellen.

Sorge vor Le Pen: Die Börsenwelt blickt nach Frankreich Warum schauen viele Anleger auf die Frankreich-Wahl? Im Gegensatz zu den Niederlanden oder auch zum pleitebedrohten Griechenland ist Frankreich als zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ein echtes Schwergewicht. Entsprechend nervös sind die Investoren: „Gewinnt Le Pen die Wahl, werden Frankreichs Börsen beben“, schreibt Analyst Daniel Burgmann von der Ratingagentur Scope. Auch deutsche Anleger, die in europäische Aktien- und Rentenfonds investiert haben, würden die Turbulenzen spüren. Denn der Anteil französischer Werte an den europäisch ausgerichteten Fonds sei groß - häufig größer als der deutscher Werte. Doch auch wer vornehmlich den Leitindex Dax im Blick hat, dürfte stark betroffen sein: Analyst Cedric Spahr von der Schweizer Bank J. Safra Sarasin warnt vor einem Ausverkauf bei vielen kontinentaleuropäischen Aktien. Quelle: dpa

Wie haben die Börsen bisher auf unerwartete Ereignisse reagiert? Die jüngste Vergangenheit zeigt, dass die Anleger überraschende und auf den ersten Blick negative politische Nachrichten immer schneller verdaut haben. Dauerte die Kurserholung im Fall des Brexits noch vier Wochen, seien es bei der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten nur noch vier Stunden und beim italienischen Verfassungsreferendum maximal vier Minuten gewesen, schreibt Analyst Carsten Klude von der Privatbank M.M. Warburg. Ein wichtiger Grund für die gelassene Reaktion der Börsen war das Vertrauen der Anleger in die Geldpolitik der Notenbanken: Die Währungshüter dies- und jenseits des Atlantiks standen immer bereit, notfalls die Märkte zu stützen.

Was droht den Börsen im Falle eines Sieges von Le Pen? Sollte tatsächlich Le Pen in der voraussichtlich notwendigen Stichwahl am 7. Mai als Siegerin vom Platz gehen, könnten die Anleger diesmal weniger entspannt reagieren als in der Vergangenheit. Im Falle eines Triumphs der Rechtspopulistin könnte der EuroStoxx 50 um bis zu 35 Prozent einbrechen, befürchtet Analyst Lefteris Farmakis von der Schweizer Bank UBS. Dies würde den Eurozonen-Leitindex auf den Stand von Mitte 2012 zurückwerfen. Wegen der Bedeutung Frankreichs für das europäische Projekt hält der Experte den Spielraum für Schadensbegrenzung etwa der Notenbank für weit geringer als zum Beispiel bei der Bekämpfung der griechischen Schuldenkrise.

Wie könnten die Anleger auf eine Niederlage Le Pens reagieren? Falls der bislang favorisierte und parteilose Kandidat Macron in der entscheidenden zweiten Runde im Mai gewinne, „werden wir eine massive Umschichtung von Geldern in Richtung Europa sehen“, prophezeit Stephanie Flanders, Chef-Anlagestrategin Europa des US-Fondsriesen JP Morgan Asset Management. Schon die Parlamentswahl in den Niederlanden, wo die Rechte unter Geert Wilders klar verloren hatte, habe zu einem vorsichtigen Meinungswandel unter Investoren geführt. Für Europas Börsen dürfte es bei einer Niederlage Le Pens daher weiter nach oben gehen.

Vor dem ersten Wahlgang am Sonntag zeigt sich aber ein völlig anderes Bild: An den Aktienmärkten gibt weit und breit keinen Kurseinbruch, sondern steigende Notierungen. Der deutsche Leitindex Dax liegt weiterhin in Sichtweite seines Allzeithochs von 12.390 Punkten. Und auch der Cac40, der französische Auswahlindex, liegt mit 5070 Zählern nur 200 Punkte unter seinem Fünf-Jahres-Hoch. Seit Juni 2016 ist das französische Börsenbarometer um mehr als 20 Prozent gestiegen.

Sie Anleiherenditen signalisieren ebenfalls Entspannung: Mit einer zehnjährigen Staatsanleihe aus Frankreich ist nur noch eine Rendite von 0,86 Prozent zu erzielen – so niedrig wie seit drei Monaten nicht mehr. Noch im Februar dieses Jahres lag sie bei 1,17 Prozent. Risikoaversion sieht anders aus.

Wie hängt das zusammen? „Wir werden bei den anstehenden Wahlen viele Überraschungen erleben“, prophezeite Börsenexperte Stephan Heibel bereits Anfang dieses Jahres. „Doch ob diese Überraschungen bei den Wahlen im Jahr 2017 erneut zu Börsenturbulenzen führen, das bezweifle ich“.

Seine damalige Argumentation: 2016 habe Anlegern bereits viele Nerven abverlangt, der Dax-Jahresverlauf war überaus turbulent. „Entsprechend erschöpft bereiten sich die Anleger nun auf eine Fortsetzung dieses Chaos im Jahr 2017 vor“, erläutert er. „Doch wenn Anleger sich gut auf dieses Chaos vorbereitet haben, dann wird kein negatives Ereignis Turbulenzen erzeugen“.