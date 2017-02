 Musterdepots: Airbus statt „America first“?

Sönke Niefünd Sönke Niefünd

Trotz gemischter Jahreszahlen und Auslieferungsproblemen notiert Airbus nahe ihres Allzeithochs und erhöht die Dividende. So viele Flugzeuge wie 2016 hat Airbus nie zuvor ausgeliefert. Trotzdem wies Airbus bei ihrer Vorlage einen Gewinnrückgang um 66 Prozent auf 995Millionen Euro aus. A400M und die Anlaufprobleme bei den jüngsten Passagierjet-Typen A320neo und A350 belasten die Bilanz. Besonders die Turbulenzen im Militärgeschäft könnten den Konzern weitere hohe Summen kosten. Denn Österreich dürfte wohl wegen der Eurofighter-Kampfjets mit einer 1,1 Milliardenklage vor Gericht ziehen.

Die jüngsten Probleme dürften die Aktionäre zumindest bei der Dividende nicht zu spüren bekommen. Wir erwarten, dass Airbus die Ausschüttung konstant bei 1,35 Euro je Aktie behält, was eine heutige Dividendenrendite von 2,00 Prozent entspräche. In der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie sehen wir drei Megatrends, darunter eine mögliche Abschwächung im Wachstum des Wartungsmarkts, die Stärke des US-Dollars sowie der jüngste Protektionismus mit „America first“.

Trumps Aufforderung an die Europäer, sich mit ihren Streitkräften künftig stärker in die Sicherheitspolitik, die Nato und internationale Konflikte einzubringen oder gar die Führungsrolle in der internationalen Politik zu übernehmen, gibt der europäischen Rüstungskonzerne Aufwind. Unabhängig wie es aktuell innerhalb des Unternehmens Airbus ist, hat das positive Marktsentiment die Aktie von Airbus nach oben gezogen. Die Aktie notiert fast beim Allzeithoch. Bei der Betrachtung der Vielzahl an Analysten wird Airbus noch ein Potential bis 75 Euro zugetraut. In knapp sechs Wochen, am 12. April 2017, wird die Dividende von 1,35 Euro pro Aktie bezahlt, welche wir gerne noch vereinnahmen wollen.

Deshalb haben wir unsere Verkaufsidee aus dem Januar (Verkauf über 65 Euro) bisher nur mit Bleistift notiert und keine Trailing Stopp-Loss-Order oder ein Verkaufslimit direkt an die Börse gegeben, da sonst ein Verkauf kurz vor dem Dividenden-Zahltag geschehen könnte.