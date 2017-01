 Musterdepots: Anleger sollten nicht zu optimistisch sein

Georgios Kokologiannis (Foto: Pablo Castagnola)

Aktien an der Wall Street sind zwar im Verhältnis zu der bisherigen Geschäftsentwicklung der US-Unternehmen extrem teuer. Doch wegen einer sich abzeichnenden deutlichen Aufwärtswende bei den Firmengewinnen wird sich die Überbewertung mit der Zeit wieder normalisieren. So in etwa lautet die Argumentation der meisten Optimisten an der weltweit richtungsweisenden Börse.

Georgios Kokologiannis Der Redakteur Mit Geldanlagethemen beschäftige ich mich beim Handelsblatt seit über 15 Jahren - davor bereits während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre und beim Finanzconsulting einer Unternehmensberatung. Twitter: @kokologiannis

Die Strategie Mein Ziel ist es, eine durchschnittliche Rendite von sechs bis acht Prozent per annum zu erreichen – und das möglichst nervenschonend. Zwei Kernbestandteilen meiner Strategie: Erstens der Einsatz von Anlagezertifikaten und anderen Derivaten, mit denen sich zum einen Depotpositionen absichern lassen und die es zum anderen ermöglichen, auch von schwierigen Phasen an den Aktien- und Rohstoffmärkten zu profitieren. Zweitens arbeite ich bei risikoreicheren Engagements mit Stopp-Loss-Marken - das soll dazu beitragen, dass ich nicht zu lange an Fehlinvestitionen festhalte.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Doch das dürfte sich als Wunschdenken herausstellen: Neusten Daten zufolge ist Die US-Wirtschaft im vierten Quartal 2016 zu dem schwachen Wachstum zurückgekehrt, das seit dem Ende der Rezession Mitte 2009 die meiste Zeit zu beobachten war. Zudem ist der Auftragseingang bei Investitionsgütern im Dezember überraschend gesunken. Woher der erhoffte nachhaltige Gewinnschub in den Bilanzen kommen soll, bleibt mir schleierhaft.

Wie das Handelsministerium in den USA im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, kletterte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen Oktober und Dezember auf das Jahr hochgerechnet nur um 1,9 Prozent – deutlich geringer als Volkswirte mit 2,2 Prozent erwartet hatten. Im dritten Quartal war das BIP noch um 3,5 Prozent gewachsen. Laut Daten des Informationsdienstes Reuters bleibt die mittlere Wachstumsrate der Konjunkturerholung damit auf dem niedrigsten Niveau seit mindestens 1949.