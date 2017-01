Bilanzsaison wirft ihre Schatten voraus

Die US-Bilanzsaison beginnt, Konjunkturdaten stehen an und ein twitternder Donald Trump wird in zwei Wochen US-Präsident sein. Diese Themen geben dem Kapitalmarkt in Amerika, aber auch bei uns in Deutschland, neue Impulse. Am Freitag legen die Banken JP Morgan und Wells Fargo ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2016 vor. Bei positiven Ergebnissen dürften die Aktienkurse der europäischen Banken unterstützt werden. Wir, als defensiv ausgerichtete Anleger, meiden weiterhin Bankentitel bei Aktieninvestments, da unseres Erachtens die italienische Bankenkrise noch nicht ausgestanden ist.

Sönke Niefünd Der Anleger Niefünd Das Anlageziel besteht darin, nachhaltig zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dazu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und der Börsenaussichten Wertpapiere erworben und veräußert. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet.

Der Stratege Niefünd Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), auch ESG-Ansatz genannt. Das Mandat wird aktiv gemanagt, gleichzeitig werden jedoch strategisch langfristig Positionen gehalten. Wir verfolgen die Umsetzung der „Politik der ruhigen Hand“. Es werden Fonds, ETFs und Einzeltitel gekauft, die unseren Kriterien erfüllen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in den Themengebieten innerhalb der 4 Säulen Wirtschaftliches, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Ansatz). Ausgewählte Wertpapiere haben in jedem Bereich mindestens 65 Punkte von 100 Punkten im Bereich der Nachhaltigkeit. Zudem kommen Negativkritieren und ein Best-in-Class Ansatz bei der Einzeltitelauswahl zum Tragen.

Die Regeln Niefünd Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Sönke Niefünd hat allerdings zum 1. August 2016 das Depot von Daniel Hupfer von der M.M. Warburg übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.



Die Zahlen zur europäischen Industrieproduktion im November sowie zum deutschen Wirtschaftswachstum 2016 geben jeweils am Donnerstag einen Impuls für den hiesigen Markt. Größere Impulse dürften von den US-Einzelhandelsumsätzen am Freitag kommen. Die Einzelhandelsdaten zeigen, ob der private Konsum ein wichtiger Impulsgeber der konjunkturellen Belebung in den USA bleibt. Am Freitag steht dann das US-Verbrauchervertrauen der University of Michigan im Terminkalender, welches uns Einblick in die zukünftigen US-Konsumausgaben geben dürfte.

Trump übernimmt sein Amt am 20. Januar. Mit diversen Tweets über einzelne Unternehmen sorgte der 70-Jährige bereits für heftige Kursschwankungen. Trumps Tweets betrafen bereits Amazon, Ford und jetzt Toyota. Daran dürfen wir uns in den nächsten vier Jahren gewöhnen, dass es Notenbanker, Manager, Volkswirte, Analysten und einen twitternden US-Präsidenten gibt, die mit ihren Aussagen die Kapitalmärkte bewegen.



Es stellt sich die Frage, welcher dieser Impulse die Richtung vorgeben wird. Viele Aktien notierten vielfach auf 12-Monatssicht auf sehr hohen Level, so auch unsere Aktienpositionen. Wir sehen eher das Enttäuschungspotential und somit fallende Kurse. Da wir sehr defensiv aufgestellt sind und wir die Meinung haben, dass wir lieber bei einem Börsenabschwung nicht dabei sein wollen und investieren aktuell nicht Aktien.