Das Zepter in der Hand

Sönke Niefünd

Im Vorfeld der Beschlüsse der EZB haben die Aktienmärkte sich kaum bewegt. Die EZB hält an ihrer Geldpolitik fest. Herr Draghi sieht noch nicht den Zeitpunkt gekommen, dass ein Tapering diskutiert werden müsste. Auch den Anstieg der Inflation sieht er gelassen.

Die Lethargie der globalen Börsen dürfte sich auch am Freitag fortsetzen. Denn es gibt fast nur noch ein Thema und das heißt Donald Trump. Der designierte US-Präsident wird am Freitag das Zepter von Barack Obama übernehmen und sich erstmals als Präsident äußern.

Nach den klaren Vorschusslorbeeren an den Aktienmärkten geht immer mehr die Sorge um, Donald Trump könnte nicht halten, was sich die Börsen erhofft haben.

Während sich an den Aktienmärkten wenig tut, verteidigt der Dollar seine jüngsten Gewinne nach den Aussagen von US-Notenbankchefin Yellen. Während der designierte Präsident Donald Trump zuletzt einen schwächeren US-Dollar forderte, bekräftigte Yellen die Ansicht, dass die US-Wirtschaft auf Kurs ist und höhere US-Zinsen angezeigt sind.

An unserer Allokation im Portfolio verändern wir aktuell nichts, denn wir fühlen uns mit einer Aktienquote in Höhe von 39,5 Prozent, Renten mit 36,7% Prozent, 4,1 Prozent in der nicht-traditionellen Asset-Klasse und 19,7 Prozent Liquidität wohl.