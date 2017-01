DAX entwickelt sich seitwärts

Mit einem Ausbruch des DAX aus seiner Seitwärtsspanne zwischen gut 11.400 Punkten und knapp 11.700 Punkten rechnen wir erst einmal nicht. Vor dem Amtsantritt von Donald Trump am Freitag ist eine neue Rally eher unwahrscheinlich. Wir verfolgen den Aktienmarkt sehr eng, da wir glauben, dass bereits ein kleiner Anstoß dazu führen könnte, dass eine Korrektur kommen könnte. Nach dem fulminanten Start in das Jahr 2017 mit vielen Emissionen in allen Marktsegmenten und einer guten Aufnahmebereitschaft der Marktteilnehmer hat sich die Lage in den vergangenen Tagen etwas beruhigt.

Da für einige Unternehmen die Blackout-Periode im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bereits begonnen hat und diese für viele andere bald starten wird, erwarten wir insgesamt etwas geringere Emissionsaktivitäten in den kommenden Wochen. Die offenen politischen Entscheidungen in Europa erhöhen die Unsicherheit und dürfte die Anleger wieder in die Rentenmärkte treiben. Wir gehen davon aus, dass die jüngst gestiegenen Renditen an den Rentenmärkten in der ersten Jahreshälfte 2017 durchaus nochmal sinken können.

Das ist einer der Gründe, warum wir an unseren bereits investierten Anleihen, unter anderem von Bayer und Lufthansa, festhalten. Die Lufthansa Nachrang-Anleihe notiert auf einem Kursniveau von 106,00. Dieser feste Kurs ist auf das Marktgerücht, dass Etihad Airways eine Beteiligung an dem deutschen Luftfahrtkonzern plane, zurückzuführen. Etihad Airways, das Kerngeschäft des Luftfahrtkonzerns aus Abu Dhabi, hat im vergangenen Monat auf einigen Strecken ein Codesharing mit Lufthansa vereinbart. Ein Ausbau sei wohl nicht weiter geplant.

