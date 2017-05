 Musterdepots: Ein Analystenurteil, das Geld bringt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ulf Sommer, Handelsblatt

Ob der deutsche Leitindex in dieser Woche die Marke von 13 000 Punkten erreicht? Vorbörslich notierte das deutsche Börsenbarometer bereits bei 12.829 Zählern und damit nicht mehr weit entfernt davon. Für viele Anleger wäre das eine Überraschung, für technische Analysten hingegen nicht.

Viele solcher Experten, die mit Hilfe von Kurscharts und Trendfolgemodellen Kursziele nennen, hatten bereits Anfang 2017 prognostiziert, dass der Dax 13.000 Punkte in diesem Jahr erreichen wird. Erst in der zweiten Jahreshälfte überwiegen – so die Charttechniker damals – die Abwärtsrisiken.

Ulf Sommer Der Redakteur Mit den Finanzmärkten, der Geldanlage und branchenübergreifenden Unternehmensthemen wie Dividenden, Aktienrückkäufe und vor allem Bilanzkennzahlen beschäftigt sich der promovierte Historiker beim Handelsblatt seit über 15 Jahren.

Die Strategie Das Kapital wird kurzfristig nicht gebraucht. Es dient vielmehr der Altersvorsorge, dem späteren Studium der Kinder oder dem Kauf eines Hauses im Rentenalter. Deshalb steht nicht der kurzfristige Werterhalt um jeden Preis, sondern die langfristige Mehrung des Kapitals im Fokus. Verlustzeiten sind schmerzhaft, können aber ausgesessen werden. Zur Auswahl stehen Einzelaktien, Aktien-Indizes in Form von Zertifikaten, Gold, große Währungen wie Euro, Dollar und Yen sowie Hebel-Zertifikate. Mit ihnen eröffnet sich die Möglichkeit, auf stark steigende oder fallende Märkte zu spekulieren. Anleihen scheiden bis auf weiteres auf Grund aus, weil die Zinsen und Renditen zu unattraktiv sind.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Ulf Sommer hat allerdings zum 6. März 2017 das Depot von Handelsblatt-Redakteur Georgios Kokologiannis übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Ein positiver Research-Bericht der Großbank Barclays hat die OMV-Aktie auf Höhenflug geschickt. Der Titel legte bis zu sieben Prozent zu, war so teuer wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Wir sind beim Ölkonzern OMV seit drei Jahren investiert. Schon damals hat unser Bewertungsmodell den Titel als unterbewertet eingestuft.

Zugegebenermaßen war der Einstieg etwas verfrüht: Nach dem Ölpreisverfall war der Kurs unter Druck. Das Effizienzsteigerungsprogramm sowie eine starke Unterbewertung haben für ein Halten gesprochen. Seit Anfang 2016 werden wir für unsere Geduld belohnt.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Sönke Niefünd, Otto M. Schröder Bank

Fehlende Anschlusskäufe sorgen dafür, dass der Dax nach einem starken Wochenbeginn das Kursniveau von 12.800 Punkten zunächst nicht halten kann – der Aktienmarkt entwickelt sich seitwärts.

Den höchsten Stand seit 15 Jahren erreicht die in unserem Musterdepot gehaltene Infineon-Aktie nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Seit Jahresbeginn ist ihr Kurs um mehr als 18 Prozent angestiegen. Der durchschnittliche ESG-Wert beträgt 69,27 Punkte und erfüllt damit unsere Nachhaltigkeitskriterien – wir erwarten auf der Punkteskala (0 bis 100 Punkte) mindestens 65 Punkte.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.