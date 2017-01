 Musterdepots: Ein neuer US-Präsident und eine alte Börsenweisheit

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Georgios Kokologiannis

Historische Kursmuster zeigen: Ab dem kommenden Monat könnte es an der Wall Street zunächst deutlich abwärts gehen mit den Aktienkursen, bevor danach bis zum Sommer neue Rekordstände markiert werden. Das geht aus einer Analyse von Bank of America Merrill Lynch hervor.

Nach der Amtsübernahme eines US-Präsidenten sei der Leitindex S&P 500 in der Vergangenheit im Februar um durchschnittlich 3,8 Prozent gefallen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung an die Kunden des Geldhauses. Von März bis Juli im ersten Jahr einer neuen Präsidentschaft kletterte das Börsenbarometer anschließend im Mittel um knapp 7,9 Prozent.

Differenziertere Betrachtungen zeigen allerdings, dass es von entscheidender Bedeutung für die mittelfristige Entwicklung an den Aktienmärkten ist, ob ein Demokrat oder ein Republikaner ins Weiße Haus einzieht: Zwar gelten die Republikaner als markt- und unternehmerfreundlicher als die Demokraten. Doch Analysen von Fidelity International haben ergeben, dass sich die Börsen unter demokratischer Präsidentschaft jährlich im Mittel um fast zehn Prozent besser schlagen.

Georgios Kokologiannis Der Redakteur Mit Geldanlagethemen beschäftige ich mich beim Handelsblatt seit über 15 Jahren - davor bereits während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre und beim Finanzconsulting einer Unternehmensberatung. Twitter: @kokologiannis

Die Strategie Mein Ziel ist es, eine durchschnittliche Rendite von sechs bis acht Prozent per annum zu erreichen – und das möglichst nervenschonend. Zwei Kernbestandteilen meiner Strategie: Erstens der Einsatz von Anlagezertifikaten und anderen Derivaten, mit denen sich zum einen Depotpositionen absichern lassen und die es zum anderen ermöglichen, auch von schwierigen Phasen an den Aktien- und Rohstoffmärkten zu profitieren. Zweitens arbeite ich bei risikoreicheren Engagements mit Stopp-Loss-Marken - das soll dazu beitragen, dass ich nicht zu lange an Fehlinvestitionen festhalte.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Aktuell hat sich nach der ersten Begeisterung an der Börse über Donald Trumps Wahlsieg im November inzwischen Skepsis breitgemacht: Die wichtigsten Leitindizes treten unweit ihrer Allzeithochs auf der Stelle. Auch bei fast allen früheren Machtwechseln zugunsten von Republikanern ging es in den ersten Monaten aufwärts mit den Notierungen. Anschließend aber drehte der Trend - sowohl unter Eisenhower, Nixon, Reagan und auch G.W. Busch.