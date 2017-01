Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gewinnmitnahmen werden zunehmen

Sönke Niefünd Sönke Niefünd

Seit Freitag ist Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. In den ersten 100 Tagen einer neuen Präsidentschaft werden traditionell die wichtigsten politischen Änderungen angestoßen. Trumps Änderungen dürften drastisch ausfallen und somit auch die Kursausschläge an den Aktienmärkten wieder intensiver werden.

Rechtzeitig zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten hat die Weltbank ihre aktuelle Prognose zum amerikanischen Wirtschaftswachstum vorgestellt. Sollte Donald Trump seine Steuersenkungspläne umsetzen, sei ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent möglich. Im letzten Obama-Jahr wuchs die Wirtschaft nur um 1,6 Prozent.

Seit der Wahl Donald Trumps haben sich die einzelnen Branchen höchst unterschiedlich entwickelt. Die Branchen profitieren unterschiedlich stark von einer expansiven Geldpolitik und einer expansiven Fiskalpolitik, auch als Reflation bezeichnet.

Klassische Industriewerte wie die internationalen Mischkonzerne Untited Technologies oder 3M Co. haben sich seit dem Wahltag um mehr als zehn Prozent verteuert. Die geplanten Infrastrukturausgaben erhöhen die Nachfrage, welche sich erst in neun bis zwölf Monaten bemerkbar machen dürfte.

Die amerikanischen Finanzwerte haben im Hinblick auf steigende Zinsen und weniger strenge Regulierung mit mehr als 17 Prozent zugelegt. J.P Morgan, Bank of Amerika und Goldman Sachs haben mit einem Ergebnissprung das vierte Quartal 2016 abschließen können.

Die europäischen Automobilwerte wie BMW, Mercedes und auch Porsche haben starke Absatzsteigerungen zu verzeichnen. Selbst Volkswagen hat durch die Schlichtung des Dieselgate-Skandals Erfolge erzielen können. Dennoch könnten hiesige Autobauer – aufgrund des von Donald Trumps angedrohten 35-prozentigen Strafzoll für Autoexporte von Mexico in die USA – das Nachsehen haben. Alle Autohersteller haben Werke in Mexico, um den zweitgrößten Automarkt der Welt zu beliefern. Der Absatz dürfte dann in den USA deutlich zurückgehen.

Trump kündigte zudem einen härteren Kurs bei Preisverhandlungen für Medikamente für das staatliche Gesundheitsprogramm an. Die USA sind der mit Abstand wichtigste Markt für die Pharmaindustrie – sie erzielt dort 40 Prozent ihrer Umsätze. Die Aktien der Branchenriesen wie Novartis, Roche und Merck dürften je nach konkreter Ausgestaltung im Laufe des Jahres 2017 darauf reagieren.

Die Kurssteigerungen vom Dezember haben sich zwar nicht fortgesetzt. Viele Indizes sind im historischen Vergleich schon sehr hoch bewertet. Die Indizes konsolidieren auf hohem Niveau und viele Börsianer sind vorsichtiger geworden. Viele gute Nachrichten scheinen inzwischen in den Kursen eingepreist zu sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Gewinnmitnahmen im größeren Stil näher rücken, nimmt zu. Daher lautet unsere Devise: Gewinne weiter laufen lassen und einer Börsenkorrektur mit weiten Stopp-Loss-Positionen begegnen.