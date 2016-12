Gute Stimmung, dünne Umsätze

Die Stimmung an den Börsen in Europa und Amerika ist gut, die Umsätze trotz allem dünn. Die Kurse verharren auf hohem Niveau. Für die gute Laune ist die Jahresendrally der vergangenen Wochen verantwortlich. Der deutsche Leitindex hat bisher mit 11.479 Punkten den höchsten Stand seit August 2015 erreicht. Noch vor einem Monat lag der Dax unter 10.800 Punkten. Es war eine Jahresendrally, obwohl es viele nicht im Vorfeld erwartet hatten. Bei mehr als 600 Punkten im Dax in so kurzer Zeit darf man ruhig von einer Jahresendrally sprechen.



Die vorweihnachtliche Ruhe an den Kapitalmärkten ist spürbar. Es fehlt einfach an neuen Impulsen und an Handelsvolumen. In Japan ist die Börse wegen des Feiertages „Geburtstag des Kaisers“ geschlossen. In Großbritannien, Australien und am US-Anleihemarkt findet als Ausgleich für Heiligabend lediglich ein verkürzter Handel am Freitag statt.

Wir rechnen nicht mehr mit größeren Kursbewegungen vor dem Weihnachtsfest. Auch nicht in den letzten 3,5 Börsentage nach Weihnachten. Wir wünschen Ihnen besinnliche und fröhliche Weihnachtstage im Kreise der Familie, aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen.