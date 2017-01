Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hohes Verbrauchervertrauen

Die deutschen Konsumenten schauen mit viel Zuversicht in die Zukunft. Dies geht aus der aktuellen Umfrage des Nürnberger Forschungsinstitutes GfK unter etwa 2000 Verbrauchern hervor. Der entsprechende Konsumklimaindex ist stärker als erwartet auf 10,2 Punkte gestiegen. Dies war der dritte Anstieg in Folge. Die deutschen Bürger äußerten sich optimistisch sowohl in Bezug auf die Konjunkturaussichten, als auch auf die Entwicklung des eigenen Einkommens. Darüber hinaus ist die Bereitschaft für größere Anschaffungen angestiegen.

Alexander Kovalenko

„Die Konsumlaune ist auch nach Weihnachten ungebrochen und zeigt sich von ihrer besten Seite“, kommentierte GfK-Experte Rolf Bürkl die Ergebnisse. Für die anhaltende Zuversicht der deutschen Verbraucher ist vor allem eine gute Lage am Arbeitsmarkt verantwortlich. Darüber hinaus schlagen sich die fehlenden Sparanreize bei der Konsumlaune positiv nieder.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Der robuste Binnenkonsum war zusammen mit den infolge der Flüchtlingsströme gestiegenen Staatsaugaben die tragende Säule eines moderaten Wirtschaftswachstums der letzten Quartale. Eine Erholung der globalen Konjunktur gepaart mit einem schwachen Euro könnte dazu führen, dass die Exportindustrie auch zu ihrer alten Stärke zurück findet.