Infineon ist nachhaltig gut aufgestellt

Die markttechnische Verausgabung an den Weltbörsen in den vergangenen Wochen führt zu geringeren Kurssteigerungen in diesen Tagen – wir beobachten eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Bislang gibt es bei jeder kleinen Andeutung von Kursschwäche Käufer, die dagegen halten.

Abzuwarten bleibt jedoch die Reaktion der Märkte, wenn die neue Führungselite in den USA (beinahe ausschließlich Unternehmer und Börsenmilliardäre – wenige Politiker!) durch den starken Fokus auf nationale Interessen weiter verunsichert. Wir erwarten volatile Zeiten.

Aus unserem Musterdepot hat Infineon Technologies die Zahlen für das erste Quartal 2017 veröffentlicht. Dank eines guten Geschäfts mit Halbleitern für Automobile wurden Umsatz und Ergebnis im ersten, dem traditionell schwächsten Quartal des Geschäftsjahres gesteigert. Der Gesamtumsatz übertraf die Analystenprognosen um 1,73 Prozent (1,645 Milliarden Euro), das Ergebnis lag um 2,55 Prozent über den Markteinschätzungen (161 Millionen Euro).



An der Börse legt die Aktie um 2,5 Prozent zu. Dank des starken Geschäfts mit Chips für die Autobranche blickt Infineon optimistisch in die Zukunft - wir bleiben investiert. Unter Nachhaltigkeitsaspekten ist Infineon gut aufgestellt: Environment (E) = 93,07, Social (S) = 90,57 und Governance (G) = 66,71. Dadurch ergibt sich ein Gesamt-ESG-Wert von 83,45.