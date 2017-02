Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Insgesamt elf Prozent Cash

Wie hoch ist die Investitionsquote unserer Ziel-Wikifolios? Das „Dogs of the Dow Low Five“ von Thomas Riepl ist derzeit voll investiert. Der Fokus des Produktes liegt bei den dividendenstarken US-amerikanischen Titeln. Anfang Januar erreichte dieses Wikifolio ein neues Allzeithoch.

Alexander Kovalenko

Eine hohe Investitionsquote von 93 Prozent weist auch das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“ von Holger Degener auf. Beim „Aktien? Yeah“-wikfolio von Dirk Hagemann sowie beim „ETF-Werte des ICAX“ von Uwe Freier liegt die Liquiditätsquote bei ca. 20-22 Prozent. Das „ETF-Werte des ICAX“ bildet zusammen mit dem „Dogs of the Dow Low Five“-Wikifolio unser Exposure am US-amerikanischen Aktienmarkt. Sebastian Reese - Portfoliomanager des „SR wisdom capital spekulativ“ – hält momentan fast 82 Prozent Cash.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Zur Erinnerung: Wir haben keinen Einfluss auf den Portfolio- bzw. Liquiditätsmanagementprozess der jeweiligen Ziel-Wikifolios und sind ausschließlich für die Auswahl der Strategien zuständig. Der explizite Cashbestand des Musterdepots beträgt rund 5.000 Euro, was etwa vier Prozent des Gesamtvermögens entspricht. Wenn man allerdings die gewichteten Liquiditätsquoten der oben genannten Wikifolios mitberücksichtigt, liegt die implizite Cashquote des Musterdepots bei ca. elf Prozent.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.