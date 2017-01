Kein Ende der Anleihekäufe in Sicht

Das Interesse der Anleger richten sich die Sitzungen der Notenbanken: In den der USA findet das Treffen am Dienstag/ Mittwoch, in Japan am Donnerstag/ Freitag statt. In den USA erwarten wir keine Änderung der Geldpolitik und achten speziell auf die Kommentare der Notenbank-Chefin Yellen zu den Trump‘schen Maßnahmen. Bei den Wirtschaftsdaten dürfte vor allem der Arbeitsmarktbericht am Freitag interessieren. Hier wird ein Beschäftigungszuwachs von 155.000 erwartet. Auch die Unternehmensberichtssaison zum vierten Quartal bleibt im Fokus.

Sönke Niefünd Sönke Niefünd

Abseits politischer Nachrichten gibt es noch eine Reihe von Wirtschaftsdaten. Der Inflationsdruck im Euroraum hat zu Jahresbeginn deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,8 (Dezember: 1,1) Prozent. Das waren die höchste Inflationsrate seit knapp vier Jahren und der stärkste Inflationsanstieg seit knapp sieben Jahren. Der Anstieg ist größtenteils durch den Basiseffekt bei den Energiepreisen zu begründen.

Sönke Niefünd Der Anleger Niefünd Das Anlageziel besteht darin, nachhaltig zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dazu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und der Börsenaussichten Wertpapiere erworben und veräußert. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet.

Der Stratege Niefünd Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), auch ESG-Ansatz genannt. Das Mandat wird aktiv gemanagt, gleichzeitig werden jedoch strategisch langfristig Positionen gehalten. Wir verfolgen die Umsetzung der „Politik der ruhigen Hand“. Es werden Fonds, ETFs und Einzeltitel gekauft, die unseren Kriterien erfüllen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in den Themengebieten innerhalb der 4 Säulen Wirtschaftliches, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Ansatz). Ausgewählte Wertpapiere haben in jedem Bereich mindestens 65 Punkte von 100 Punkten im Bereich der Nachhaltigkeit. Zudem kommen Negativkritieren und ein Best-in-Class Ansatz bei der Einzeltitelauswahl zum Tragen.

Die Regeln Niefünd Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Sönke Niefünd hat allerdings zum 1. August 2016 das Depot von Daniel Hupfer von der M.M. Warburg übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

Die Europäische Zentralbank dürfte sich von den Daten insgesamt in ihrer Einschätzung bestätigt fühlen, dass die moderate Konjunkturerholung anhält. Ein Ende ihrer Anleihenkäufe sehen wir noch nicht gekommen. Bis zum Jahresende steht unseres Erachtens der Fahrplan der Notenbank fest, dass die Anleihenkäufe weitergehen. Erst im Herbst, nachdem die meisten Wahlen innerhalb der Eurozone stattgefunden haben, glauben wir, dass die EZB darüber nachdenken wird, die Anleihekäufe herunterzufahren. Eine erste Anhebung der Leitzinsen sehen wir weiterhin nicht.