Keine Zinswende in Europa in Sicht

Alexander Kovalenko

Bei unseren heutigen und morgigen Kommentaren werden wir über das aktuelle Zinsumfeld in der Eurozone und entsprechende Anlagealternativen sprechen. An eine Zinswende ist in Europa derzeit nicht zu denken. Trotz der positiven Aussichten hält man das Glas für halb leer.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Arbeitslosenzahlen sind insgesamt noch immer sehr hoch. EZB-Chef Mario Draghi reagierte auf diesen Pessimismus mit einer Verlängerung seiner ultralockeren Geldpolitik. Unseres Erachtens kann man mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die kurzfristigen Zinsen in seiner Amtszeit, die 2019 endet, nicht mehr steigen werden. Wenn die US-Notenbank Draghi als Vorbild dient, dann wird es eine deutliche Änderung der Zinspolitik erst dann geben, wenn in der Eurozone eine nahezu Vollbeschäftigung herrscht und es ein gesundes nachhaltiges Wirtschaftswachstum gibt.

Gleichzeitig dürfte die Inflationsrate, zumindest in wirtschaftlich stärkeren Ländern, deutlich anziehen, während die kurzfristigen Zinsen niedrig bleiben. Selbst Draghi geht davon aus, dass die Enteignung der Sparer erst in zwei Jahren ihren Höhepunkt erreichen wird. Daher hat er den Anlegern 2016 vorsorglich empfohlen, Gelder nicht auf Sparkonten liegen zu lassen!