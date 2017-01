Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Miserables Verhalten der Anleger

Wenn man sich die Verteilung des Geldvermögens der Deutschen auf Basis der Bundesbankinformationen anschaut, erhält man folgendes Bild. Fast 40 Prozent ihres Geldes haben deutsche Privathaushalte noch immer auf schlecht bis gar nicht verzinsten Konten geparkt. In so gut wie keinem Land der Welt wird so viel Wert auf Bankeinlagen gelegt.

Alexander Kovalenko

Weltweit sind fast 40 Prozent des Geldvermögens aller Privathaushalte in Wertpapieren investiert. In Deutschland liegt die Wertpapierquote dagegen bei unter 20 Prozent. Dabei sind nur etwa 14 Prozent in Aktien und Investmentfonds angelegt. Dieses Anlageverhalten wird sich ändern müssen.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die deutschen Anleger müssen verstehen, dass sie im internationalen Vergleich einiges aufzuholen haben, wenn sie in den nächsten Jahren keine schmerzlichen Kaufkraftverluste hinnehmen wollen. Die Aktien mögen zwar kurzfristig volatil und somit auf den ersten Blick riskant sein, aus der langfristigen Perspektive verfügen sie jedoch über ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil und sind bestens für einen langfristigen Vermögensaufbau geeignet.