Mit der Dividendenrendite zum Erfolg

Alexander Kovalenko

Das „Dividende und Eigenkapital Deutschland“-Wikifolio von Holger Degener stellt unser bisher bestes Investment unter den Ziel-Wikifolios von der innovativen Social-Trading Plattform Wikifolio.com dar. Die Position wurde gleich bei der Auflage des Musterdepots aufgebaut und weist aktuell eine Wertsteigerung von rund 38 Prozent auf. Im Rahmen seiner Anlagestrategie setzt Herr Degener auf substanzstarke Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Die Strategie Das Social-Trading-Depot versteht sich als Kombination eines langfristig orientierten Kernportfolios und der innovativen Anlageform des Social Trading. Einen Anteil von 60 bis 70 Prozent bildet ein Aktienportfolio, das einen Value-Ansatz verfolgt: Es wird in zehn bis 15 stark unterbewertete Einzeltitel aus dem breiten europäischen Aktienmarkt investiert, wobei die Selektion der Einzeltitel mittels Analyse der Fundamentalkriterien beziehungsweise der Bilanzdaten erfolgt. Der Social-Trading-Anteil beträgt zwischen 30 und 40 Prozent und wird in wikifolio-Indexzertifikate investiert: Diese bilden unterschiedliche Strategien von Top-Tradern auf wikifolio.com ab. Das Social-Trading-Depot soll in der Regel voll investiert sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig ausgerichtet und sieht nur selten Umschichtungen vor. Betreut wird das Social-Trading-Depot von Bayerische Vermögen AG.

Dabei wird sowohl in Blue Chips als auch in Nebenwerte investiert. Zu einem weiteren wichtigen Merkmal des Wikifolios gehört ein hoher Diversifikationsgrad. So sind derzeit 84 Einzeltitel im Portfolio enthalten. In seinem Jahreskommentar schreibt der Portfoliomanager, dass er zumindest für das erste Halbjahr 2017 positiv gestimmt sei.

Seiner Meinung nach würde die Konjunktur in den USA eine zentrale Rolle für die Aktienmarktentwicklung in den nächsten Monaten spielen. Der gut nachvollziehbare und konsequente Anlagestil von Herrn Degener hat bereits zahlreiche Investoren überzeugt. Mit einem Investitionsvolumen von über 5,5 Millionen Euro gehört das Wikifolio zu den Anlegerfavoriten.

