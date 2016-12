Ruhe kehrt ein

Das Jahr ist gelaufen. Wenige Tage vor Jahresschluss lassen sich die Anleger nicht mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Die Terminkalender sind leer und die meisten Investoren im Weihnachtsurlaub. Selbst ein schwacher Euro hat die europäischen Börsen nicht in Schwung gebracht. Bei sehr geringen Umsätzen pendelt der deutsche Leitindex zwischen 50 und 100 Punkten.

Unsere Erwartung von Anfang 2016, dass der Dax zum Jahresende bei 10.500 bis 11.000 Punkten liegen könnte, ist durch die Jahresend-Rally übertroffen worden. Wir haben nicht erwartet, dass der Dax nach dem italienischen Referendum Anfang Dezember bis zum Jahresende 2016 der Dax mehr als 8,5% gewinnt. Dennoch freuen wir uns darüber, da wir stets mit einer Aktienquote von 31,51% an den letzten Wochen partizipieren konnten.

Aktuell sichern wir eher Positionen ab und wollen bei einer Kurskorrektur die vorhandene Liquidität nutzen, um diese Aktien zu erwerben. Wir erwarten, dass der Dax am Jahresende 2017 in einer Bandbreite von 11.300 bis 11.500 Punkten liegen könnte – aus heutiger Sicht keine Steigerung. Wir sind langfristig positiv für den Aktienmarkt. Jedoch erwarten wir in 2017 eine erhöhte Volatilität im Leitindex. Diese dürfte uns in 2017 immer wieder Einstiegsmöglichkeiten bieten. Für uns ist sicher: Die Volatilität ist 2017 die Normalität. Ihr begegnen wir in 2017 begegnen wir mit einer strategischen, langfristigen Anlagestrategie, gepaart mit Stock- und Bondpicking.