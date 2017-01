Schwierige Zeiten für Sparer

Alexander Kovalenko

In unserem gestrigen Kommentar haben wir über die Wiederkehr der Inflation in den USA geschrieben. In Anbetracht der Tatsache, dass die USA derzeit ein gesundes Wirtschaftswachstum sowie eine Vollbeschäftigung aufweisen, hat die US-Notenbank Fed am Mittwoch ein aggressiveres Vorgehen beim Zinserhöhungsprozess angekündigt. In Deutschland ist die Situation ganz anders. Die Inflationsrate ist zwar im Dezember ebenfalls auf 1,7 Prozent angesprungen, die Zinsen werden aber in absehbarer Zukunft hochwahrscheinlich sehr niedrig bleiben.

Alexander Kovalenko Der Anleger Alexander Kovalenko arbeitet für Bayerische Vermögen. „Wir machen normalerweise keine Prognosen, weil es aus unserer Sicht eher wenig Sinn macht“, sagt er. „Wir können nur sagen, dass die Aktien für uns aktuell eine stark bevorzugte Anlageklasse darstellen, und hier vor allem die (süd)europäischen Aktien, die noch deutlich unter ihrem Fair-Wert gehandelt werden. Dazu kommt eine Dividendenrendite von durchschnittlich etwa drei Prozent. Bei Aktien sehen wir also trotz eventuellen und sogar eher wahrscheinlichen Korrekturen ein sehr attraktives Chance/Risiko-Profil!“

Dies stellt die klassischen Sparer beziehungsweise konservative Anleger vor noch mehr Herausforderungen, als es ohnehin in den letzten Jahren der Fall war. Noch nie war in den letzten 30 Jahren der Unterschied zwischen dem Inflationsniveau in Deutschland und der Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe größer als momentan. Spätestens ab jetzt verliert man Geld beziehungsweise Kaufkraft, wenn man größere Beträge auf Sparbüchern hat. Man darf nicht vergessen, dass der Zinszinseffekt nicht nur in die positive, sondern auch in die negative Richtung funktioniert, was langfristig eine gravierende Erosion des Vermögens verursachen kann.

Spätestens jetzt müssten die deutschen Anleger ihre teilweise irrationale Angst vor den Aktien überwinden und anfangen, vom aus langfristiger Sicht vorteilhaften Chance-Risiko-Profil der Dividendenpapiere zu profitieren. Mit unserem Musterdepot beziehungsweise unserem „VSAK - Value Europa“-Wikifolio zeigen wir ein Beispiel einer transaktionsarmen, wertorientierten Aktienstrategie mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren.

