Seitwärtsbewegung zu erwarten

Nachdem der Dow Jones die 20.000-Punkte-Marke in der vergangenen Woche durchbrochen hatte, erwarten wir in dieser Woche nun eine Seitwärtsbewegung. Die Marktteilnehmer setzen auf eine wirtschaftsfreundliche Politik des neuen Präsidenten Donald Trump. Das zeigt sich auch daran, dass enttäuschende US-Konjunkturdaten die Kurse in der vergangenen Woche nicht belastet haben.

Auf Unternehmensseite gab es eine Flut von Zahlen. So wird das auch in der kommenden Woche sein. Letzte Woche haben am Donnerstag nach Börsenschluss Intel, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet Einblick in ihre Bücher gegeben. Alphabet blieb im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Microsoft verdiente dagegen mehr als erwartet. Auch Intel übertraf mit Umsatz und bereinigtem Gewinn die Analystenschätzungen.

Sönke Niefünd Der Anleger Niefünd Das Anlageziel besteht darin, nachhaltig zu investieren und dabei einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Dazu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und der Börsenaussichten Wertpapiere erworben und veräußert. Dabei wird besonders auf die Risikostreuung geachtet.

Der Stratege Niefünd Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien der Themengebieten Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), auch ESG-Ansatz genannt. Das Mandat wird aktiv gemanagt, gleichzeitig werden jedoch strategisch langfristig Positionen gehalten. Wir verfolgen die Umsetzung der „Politik der ruhigen Hand“. Es werden Fonds, ETFs und Einzeltitel gekauft, die unseren Kriterien erfüllen. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt in den Themengebieten innerhalb der 4 Säulen Wirtschaftliches, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Ansatz). Ausgewählte Wertpapiere haben in jedem Bereich mindestens 65 Punkte von 100 Punkten im Bereich der Nachhaltigkeit. Zudem kommen Negativkritieren und ein Best-in-Class Ansatz bei der Einzeltitelauswahl zum Tragen.

Die Regeln Niefünd Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Sönke Niefünd hat allerdings zum 1. August 2016 das Depot von Daniel Hupfer von der M.M. Warburg übernommen. Den Kommentatoren steht es frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

In der kommenden Woche legen unter anderem Infineon und Roche ihre Zahlen vor, bei denen wir seit langem investiert sind. Auch der Dax-Konzern Siemens kommt mit Zahlen. Wir würden gerne Siemens in unser Portfolio aufnehmen, jedoch ist der Kurs bereits stark gestiegen. Der Aktienkurs hält sich trotz ausbleibender Aktienrückkäufe stabil unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 2000, und die Dividendenrendite kann sich mit 3,5 Prozent sehen lassen.

Sollte Siemens die hohen Analystenerwartungen nicht erfüllen können, würden wir eine Kurskorrektur zum Einstieg nutzen.

Die Lufthansa-Aktie wurde von der Bank HSBC und dem britischen Broker Davy hochgestuft. Das verhalf dem Kurs zu einem Plus von 1,6 Prozent. Der Kurs unserer Nachranganleihe wurde dadurch ebenfalls unterstützt.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.