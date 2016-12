US-Aktien – teuer, aber essentiell

Das „Social Trading“-Depot hat einen klaren Fokus auf europäische Aktien. Dies wird zu 70 Prozent über Einzeltitel und zu etwa 16 Prozent über wikifolio-Zertifikate realisiert. Die Liquiditätsquote beträgt derzeit rund vier Prozent. Die verbleibenden zehn Prozent sind in das „Dogs of the Dow Low Five“-Wikifolio von Thomas Riepl sowie in das „ETF-Werte des ICAX“-Wikifolio von Uwe Freier investiert und bilden unser Exposure in der größten Volkswirtschaft der Welt - USA.

Alexander Kovalenko

Ein US-Exposure zwischen zehn und 15 Prozent stellt eine strategische Position dar und wird seit Auflage des Musterdepots gehalten. Die Produktivität, die Flexibilität und die Innovationskraft der US-amerikanischen Wirtschaft geben zusammen mit der Hoffnung auf ein massives Investitionsprogramm unter Präsident Trump einen Schub für die Aktienmärkte jenseits des Atlantiks. Die makroökonomischen Daten sprechen für eine weiterhin günstige Konjunktur.

Die Beschäftigung sowie die Erwerbsquote steigen, die Arbeitslosenquote bleibt unter fünf Prozent, was für den Konsumsektor wichtig ist. Die gestiegenen Stundenlöhne wirken ebenfalls stimulierend auf die Konsumausgaben. Gleichzeitig bleibt die US-Konjunktur nicht überhitzt und die Inflation bisher unter dem Zielwert von zwei Prozent. Der US-Aktienmarkt ist zwar nicht günstig, ist jedoch im globalen Kontext zu wichtig, um ignoriert zu werden.

Die Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, insbesondere geben sie keine Empfehlung zum Kauf der genannten Wertpapiere. Sie sollen einen Anreiz zum Nachdenken und zur Diskussion über Marktentwicklungen und Anlagestrategien geben.