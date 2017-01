Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer hoch

Georgios Kokologiannis (Foto: Pablo Castagnola)

Das Musterdepot ist darauf ausgerichtet, möglichst schwankungsarm eine langfristige Rendite von sechs bis acht Prozent per annum zu erreichen. Gleichzeitig ist es vollständig gegen unerwartete Börseneinbrüche abgesichert. Dafür nehme ich in Kauf, dass die Wertentwicklung in Phasen irrationaler Euphorie vorübergehend auch mal nicht mit den Aktienindizes mithält.

Georgios Kokologiannis Der Redakteur Mit Geldanlagethemen beschäftige ich mich beim Handelsblatt seit über 15 Jahren - davor bereits während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre und beim Finanzconsulting einer Unternehmensberatung. Twitter: @kokologiannis

Die Strategie Mein Ziel ist es, eine durchschnittliche Rendite von sechs bis acht Prozent per annum zu erreichen – und das möglichst nervenschonend. Zwei Kernbestandteilen meiner Strategie: Erstens der Einsatz von Anlagezertifikaten und anderen Derivaten, mit denen sich zum einen Depotpositionen absichern lassen und die es zum anderen ermöglichen, auch von schwierigen Phasen an den Aktien- und Rohstoffmärkten zu profitieren. Zweitens arbeite ich bei risikoreicheren Engagements mit Stopp-Loss-Marken - das soll dazu beitragen, dass ich nicht zu lange an Fehlinvestitionen festhalte.

Die Regeln Jeder Kommentator startet mit einem fiktiven Anfangskapital von 100.000 Euro. Zu Beginn werden maximal drei Wertpapiere gekauft. Danach steht es den Kommentatoren frei, in welchen Abständen sie gemäß ihrer Anlegerperspektive konservativ, chancenorientiert oder spekulativ in Wertpapiere investieren. Es werden Gebühren für Kauf und Verkauf von 0,5 Prozent angenommen und vom Barbestand abgezogen. Zinsen und Dividenden werden dem Barbestand zugebucht. Die Depotzusammensetzung muss sich nicht täglich ändern. Ein Redakteur kann an einigen Tagen eine Kommentarpause einlegen - das Portfolio kann sich dennoch ändern.

So wie derzeit: Nachdem etwa der Dax in weniger als vier Wochen um über tausend Punkte nach oben getrieben wurde, ist die jährliche Portfoliorendite in den unteren Bereich des anvisierten Ertragskorrridors abgebröckelt. Seit Auflegung Ende Januar 2014 bis zum Jahreswechsel hat das Portfolio ein Plus von 18,4 Prozent erwirtschaftet. Umgerechnet entspricht das sechs Prozent Rendite per annum.

Da die wichtigsten Aktienindizes bereits jetzt auf den Niveaus notieren, die Experten im Schnitt erst für Ende des Jahres prognostiziert haben, ist die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer in den kommenden Wochen und Monaten extrem hoch. In diesen Abwärtsphasen wird das Musterportfolio gegen den Trend deutlich an Wert zulegen.